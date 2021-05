Unfall mit vier Beteiligten und hohem Schaden in Donauwörth

In Donauwörth hat es heftig gekracht. Verursacher war ein 19-Jähriger, der eine kleine Kettenreaktion auslöste.

Heftig gekracht hat es am späten Donnerstagnachmittag in Donauwörth. Wie die Polizei mitteilt, war um 18.15 Uhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Dillinger Straße in Fahrtrichtung Westspange unterwegs. Vor einem Ärztehaus gegenüber der Donau-Meile wollte er nach rechts in eine freie Querparkbucht einbiegen. Dabei holte der Mann jedoch zuerst deutlich nach links aus. Ein direkt hinter ihm fahrender 19-jähriger Tapfheimer überholte daraufhin – trotz für ihn unklarer Verkehrslage – rechts und krachte beim Rechtsabbiegen des 29-Jährigen in dessen Fahrerseite. Aufgrund des heftigen Zusammenstoßes, so die Beamten weiter, schleuderte der Wagen des Abbiegers von der Straße in einen nebenan geparkten Pkw.

Dieser wurde daraufhin nach links weggeschoben und prallte wiederum gegen ein geparktes Motorrad, das durch den Anprall dadurch umfiel. Der Wagen des 19-Jährigen und der geparkte Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge keiner der Beteiligten, heißt es von den Gesetzeshütern. Gegen den unfallverursachenden Rechtsüberholer wurde ein polizeiliches Bußgeldverfahren eingeleitet.