Unfall vor einem Schnellrestaurant in Donauwörth

Vor einem Schnellrestaurant in Donauwörth hat es gekracht. Verursacht hat den Unfall eine 50-jährige Autofahrerin.

In Donauwörth hat es am Mittwochnachmittag gekracht. Nach Angaben der Polizei war eine 50-jährige Autofahrerin um 14.05 Uhr auf der Westspange in Richtung eines Schnellrestaurants unterwegs, wo sie an der Einfahrt zum Kreisverkehr anhalten musste.

Eine hinter ihr fahrende 25-Jährige passte nicht auf und prallte der Vorderfrau ins Heck. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro, so die Beamten.