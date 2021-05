Unfall während der Fahrstunde durch Donauwörth

Pech hatte ein Fahrschüler aus Donauwörth. Während seiner Fahrstunde hatte er einen Unfall.

Ein Fahrschüler ist am Donnerstag in Zirgesheim in einen Unfall verwickelt gewesen – unverschuldet wohlgemerkt, wie aus dem Bericht der Polizei Donauwörth hervorgeht.

Um 11.45 Uhr war das Fahrschulauto auf der Staatsstraße 2215 in Richtung der Großen Kreisstadt unterwegs. Auf Höhe des Zirgesheimer Sportplatzes querten zwei Radfahrer die Fahrbahn. Der 17-jährige Fahrschüler bremste daraufhin bis zum Stillstand ab. Eine herannahende 55-jährige Kaisheimerin schätzte die Lage falsch ein und fuhr dem vor ihr stehenden Wagen ins Heck, so die Gesetzeshüter.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beide Insassen des Fahrschulwagens sowie die Verursacherin blieben unverletzt. Letztere wurde von der aufnehmenden Streifenbesatzung vor Ort mit 35 Euro verwarnt. (dz)

