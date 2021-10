Unfallflucht an einem Möbelhaus-Parkplatz in Donauwörth

Unmittelbar vor dem Eingangsbereich eines Donauwörther Möbelhauses wurde am Freitag ein Auto angefahren. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Als eine Frau am Freitag von ihrem Einkauf in einem Möbelhaus zurückkehrte, musste sie einen erheblichen Schaden an ihrem Auto feststellen. Die 49-Jährige aus Harburg parkte laut Angaben der Polizei zwischen 15 und 15.20 Uhr ihren Wagen in der Kaiser-Karl-Str. 5a (Poco-Markt) in Donauwörth.

Fahrzeug war schräg gegenüber des Eingangsbereichs geparkt

Das Fahrzeug befand sich schräg gegenüber des Eingangsbereichs. Nach ihrem Einkaufs stellte die Geschädigte einen unfalltypischen Schaden an der Heckstoßstange fest. Wie die Beamten mitteilten, beziffert sich der Gesamtschaden auf rund 1500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906 / 70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

