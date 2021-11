Donauwörth

17:00 Uhr

Urmel-Vater Max Kruse: Jetzt erzählt seine Nichte Dana Geissler

Max Kruses berühmteste Figur ist sicher das Urmel. Es gibt aber viel mehr über den Schriftsteller zu erzählen. Jetzt war seine Großnichte, die Schauspielerin Dana Geissler, zur Lesung in Donauwörth.

Von Helmut Bissinger

„Meinem Großonkel in diesen Tagen so nah sein zu dürfen, ist wunderbar.“ Schauspielerin Dana Geissler fühlt sich mit ihren Zuhörern im Gedenken an Max Kruse wie seelenverwandt. 100 Jahre wäre der Urmel-Schöpfer geworden. Geissler ist nach Donauwörth gekommen, um im Buchhaus Greno außergewöhnliche Gedichte und Passagen aus Max Kruses Autobiografie zu lesen.





