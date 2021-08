Urteil gegen Donauwörther Polizisten: Jetzt spricht die damalige Pflegedienstdirektorin

Ich frage mich: wie wurde der Betrunkene bestraft?

Die Polizei in Deutschland hat m.E. viel zu wenig rechte. Die Beamten sind nicht die Prügelknaben der Nation. Der Polizist hat vielleicht gesagt: jetzt kriegt er was auf´s Maul und hat mit der Hand ausgeholt. Die Beiden Schwestern haben nur beobachtet wie der Beamte ausgeholt hat, aber keinerlei Schläge bestätigt (Vielleicht waren sie auch durch viele Überstunden überarbeitet oder übermüdet und haben die Schläge durch die Bewegung des Beamten interpretiert. . Ob er wirklich zugeschlagen hat, weiß wahrscheinlich nur er selbst. . Der Betrunkene war vielleicht vom Alkohol (2 Promille) benommen. Vielleicht hatte er auch durch zu hohen Blutdruck aus der <Nase geblutet> falls dies so gewesen sein sollte.

Die behandelnde Ärztin hat zumindest kein Blut aus der Nase und auch keine Schlagverletzungen diagnostiziert.

Ich dachte immer bisher, dass in Deutschland die Unschuldsvermutung „Im Zweifel für den Angeklagten“ besteht.



