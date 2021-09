Verregneter Sommer führt zu Hochwasser der Donau

Der verregnete Sommer hat in Donauwörth für Hochwasser der Donau gesorgt. Dadurch wurden auch Straßen überschwemmt.

Der verregnete Sommer 2021 hat für ein (kleines) Hochwasser der Donau gesorgt. Nach starken Niederschlägen in Mittelschwaben, so berichtet das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth auf Nachfrage, sei über die Iller, Mindel und Günz überraschend viel Wasser in die Donau gelangt. Dies ließ zum Wochenstart den Pegel des Flusses in Nordschwaben steigen.

Den höchsten Stand erreichte die Donau am Dienstagnachmittag. Die Folge in Donauwörth: Die Auchsesheimer Unterführung und die Airbus-Unterführung wurden überflutet und mussten für den Verkehr vorübergehend gesperrt werden. Auch der Alte Hafen war überschwemmt.

In der Nacht auf Mittwoch zogen sich die Wassermassen aber schon wieder zurück und der Pegel rutschte unter die Meldestufe. Weil in den kommenden Tagen kein weiterer Regen zu erwarten ist, dürfte die Donau auch bald wieder einen halbwegs normalen Wasserstand haben. (wwi)