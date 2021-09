Donauwörth

vor 17 Min.

Verwahrloste Katzen und Kadaver in einem Haus in Donauwörth entdeckt

Plus In einem Anwesen in Donauwörth stoßen Tierschutz-Organisationen auf katastrophale Zustände. Die Tiere haben sich jahrelang völlig unkontrolliert vermehrt.

Von Barbara Würmseher

Ein verheerender Anblick bietet sich derzeit den Mitarbeitern dreier Tierschutzorganisationen aus dem Landkreis, die seit dem Wochenende damit beschäftigt sind, verwahrloste und verwilderte Katzen aus einem Anwesen in Donauwörth zu bergen. Das Wohnhaus wurde unlängst verkauft und soll demnächst abgerissen werden. Da sich im Gebäude und auf dem Grundstück zahllose scheue Katzen befinden, hat der neue Eigentümer die Vereine „Samtpfoten Ries“, „Glückspfoten“ und den Donauwörther Tierschutzverein um Hilfe gebeten, ehe der Bagger kommt. Beim Versuch, das Gebäude zu räumen und die scheuen Tiere einzufangen, stoßen die Mitarbeiter – wie sie gegenüber unserer Zeitung schildern – an die Grenzen des für sie Vorstellbaren.

