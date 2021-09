Volkshochschule Donauwörth startet ins Herbstsemester

Die Vhs Donauwörth bietet in ihrem Herbstsemester viele Veranstaltungen und Kurse zu einem breiten Themenspektrum. Ein Überblick.

Unter dem Motto „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, startet die Volkshochschule Donauwörth in das Herbst- und Wintersemester.

Im Bereich Kulturgeschichte stehen gleich vier Vorträge zu den Napoleonischen Kriegen in Verbindung zu Nordschwaben auf dem Programm, genauso wie „Jüdisches Spracherbe in Europa“ im Rahmen von 1700 Jahren Jüdisches Leben in Deutschland. Bereits ab 16. September finden erstmals für drei Tage die Pilgertage in Donauwörth in Zusammenarbeit mit der Städtischen Touristinformation statt.

Seminar für Eigentümer von Grundstücken

Auch stehen wieder Verbraucherthemen auf dem Programm, wie etwa Aktienhandel oder Börsenthemen und ein sehr interessantes Seminar für Eigentümer von Grundstücken: „Welchen Wert hat mein Grundstück? Bewertungsfaktoren für unbebaute und landwirtschaftliche Grundstücke“.

In Sprachwissenschaftler Joachim Grzegas Bereich „Innovative Europäische Sprachlehre (InES)“ beginnt am 28. September eine weitere vom bayerischen Innenministerium geförderte Vortragsreihe, diesmal zum Thema „Politisch korrekte oder suspekte Sprache?“. Der erste Teil behandelt die Frage „Amerikaner, Bio-Wiener, Zigeunerbraten: Wie viel Rassismus, Tierwohl, Nachhaltigkeit?“. Bei den In-ES-Sprachlehrangeboten ist auch wieder ein Sieben-Sprachen-Schnuppertag dabei.

Private Hühnerhaltung im eigenen Garten

Es werden verschiedene Vorträge zu Nachhaltigkeit im Privaten angeboten, darunter das vielfach gewünschte Referat „private Hühnerhaltung im eigenen Garten“ oder über das Leben der Wildbienen.

Zudem werden wieder die gefragten IT-Themen Sekretariatsführerschein, Umgang mit Smartphone und Tablet, MS- Office-Kurse online oder in Präsenz, Konferenztools und, für „Junggebliebene“, Zahlen mit dem Smartphone, Online-Banking und handling mit WhatsApp offeriert. Auch dürfen Technikkurse im Bereich „Berufliches Weiterbildungszentrum“ wie etwa Faserverbundtechnik, Steuerungstechnik/Pneumatik/Elektropneumatik, CAD, CNC sowie Elektro- und Schutzgasschweißen nicht fehlen. Selbstverständlich werden auch Aus- und Weiterbildungen im kaufmännischen Bereich angeboten.

Die Vhs Donauwörth ist Prüfungskompetenzzentrum für Sprachen und bietet im Herbst zahlreiche Kurse für alle Interessen an. Besonders begehrt bei Migrantinnen und Migranten sind Integrationskurse und Einbürgerungstests, die regelmäßig schnell ausgebucht sind. Es lohnt sich deshalb, sich frühzeitig anzumelden.

Erstmals ein Hula-Hoop-Kurs

Die Yogaschule wartet mit zahlreichen Yogakursen für jeden Anspruch und Zielsetzung auf, im Online-Format, hybrid und in Präsenz. Ausschließlich in Präsenz bietet die Vhs erstmals „Hula-Hoop – hullern for fun“ für jede Altersstufe an. Bewährte und gefragte Kurse wie der Kindernotfallkurs, Nähen und auch der Motorsägenkurs stehen zudem wieder auf dem Programm.

Im September startet ferner die Vhs-Filmreihe. Gleich zu Beginn feiert die DAV-Sektion Donauwörth in Kooperation mit der Vhs ihr 125-jähriges Bestehen mit dem Film „This Mountain Life“ im Donauwörther Cinedrom.

Auch Reisen und Tagesfahrten gehören weiter zum Programm der Vhs

Zahlreiche Reisen und Tagesfahrten in die Ferne und in die nähere Umgebung bereichern das vielseitige Programm der Vhs Donauwörth. Tagesfahrten gehen nach München ins Schwabinger Künstlerviertel oder nach Augsburg, anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Fuggerei“, und zur Bayerischen Landesausstellung nach Regensburg. Da in den Ausstellungen wegen Corona nur eine geringe Besucherzahl erlaubt ist, bietet es sich auch hier an, sich schnellstens anzumelden.

Viel Interessantes, Sportliches und Kreatives bieten wieder die sieben Außenstellen in Rain, Asbach-Bäumenheim, Mertingen, Tapfheim, Kaisheim, Wemding und Monheim. Wann die begehrten Schwimmkurse für Kinder starten können, teilen die Gemeinden und Städte erst nach Schuljahresbeginn mit. Diese orientieren sich streng an den Hygienevorschriften des Landkreises Donau-Ries. Als Teilnahmevoraussetzung an Kursen gilt die 3G-Regel. Eine FFP2-Maske ist nicht mehr erforderlich, aber eine OP-Maske.

So gelangen Interessierte an das Programm

Das Programm ist zu erfragen unter Telefon 0906/8070 oder im Internet www.vhs-don.de. Buchbar ist das gesamte Programm ab sofort. Das gedruckte Programm liegt am Mittwoch, 8. September, dem „Extra“ bei.