Volkstrauertag: Zweiter Weltkrieg wirkt bis heute nach

Allerorten wird am Sonntag der Opfer der Kriege gedacht. Zu welchem Schluss der Donauwörther Oberbürgermeister kommt.

Auf den Friedhöfen und an den Kriegerdenkmälern gedachten anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag allerorten Bürger der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft. Traditionell entsenden Vereine dazu Abordnungen.

In Donauwörth erinnerte bei der Gedenkfeier Oberbürgermeister Jürgen Sorré insbesondere an die Schrecken der nationalsozialistischen Diktatur und des damit verbundenen Zweiten Weltkriegs. Dieser sei eine globale Katastrophe gewesen, die bis heute auch in der Region nachwirke. Zwischen 60 und 70 Millionen Menschen seien ums Leben gekommen – „eine unvorstellbare Zahl“.

"Immerwährende Aufforderung, den Frieden zu sichern"

Weitere Millionen hatten laut Sorré damals den Verlust von Verwandten zu beklagen, verloren ihre Gesundheit, ihren Besitz und oft die vertraute Heimat. Der OB kam zu dem Schluss: „Wir müssen die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs als immerwährende Aufforderung sehen, den Frieden zu sichern.“ Sorré erinnerte in seiner Rede zudem an die rund 3200 Angehörigen der Bundeswehr, die seit deren Gründung 1955 im Einsatz für Frieden und Sicherheit starben. (dz)