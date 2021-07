Vorstoß gegen die Flut an Wahlplakaten in Donauwörth

So wie hier an der Berger Allee im Zuge der Landtagswahlen 2018 wird es bald wieder an den Straßen Donauwörths aussehen. Für die einen ist das ein sichtbares Zeichen lebendiger Demokratie, für die anderen, zumindest in dieser geballten Form, ökologisch bedenklich und ein Ärgernis fürs Auge.

Foto: Wolfgang Widemann