Donauwörth

19:00 Uhr

Wandern auf dem Edelweißweg: Schattige Wälder und weite Landschaft rings um Donauwörth

Plus Der Edelweißweg gehört zu den bekanntesten Wanderwegen rings um Donauwörth. Er führt auch zu einem Aussichtspunkt, auf dem einst Napoleon stand.

Von Barbara Würmseher

So intensiv wir auch suchen, so neugierig unsere Blicke über Wiesen und durchs Unterholz streifen, eines bleibt uns an diesem Tag verwehrt: das Edelweiß. Und das ist kein Wunder, denn jene symbolträchtige Alpenblume gedeiht auf kargen Böden und wächst nun einmal nicht in der Flora rings um Donauwörth. Dennoch gibt sie einem der dort bekanntesten Wanderwege den Namen, dem Edelweißweg – und das hat eine ganz einfache Erklärung: Das Edelweiß findet sich im Logo des Deutschen Alpenvereins wieder. Und dessen Sektion Donauwörth hat den Edelweißweg 1994 fertiggestellt und hält ihn zum Wandern, als auch im Winter als Langlaufloipe hervorragend in Schuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen