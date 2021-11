Warteschlangen vor dem Impfzentrum: Nachfrage nach Corona-Impfung steigt

Plus Steigende Corona-Zahlen im Landkreis Donau-Ries, strengere Regeln: Die Nachfrage nach der Impfung steigt spürbar. Jetzt gibt es Änderungen in den Impfzentren.

Eine Wellenbewegung gibt es nicht nur beim Coronavirus selbst – sondern, das ist die Konsequenz, auch beim Interesse der Menschen am Impfstoff. Die Impfzentren im Landkreis Donau-Ries haben nach der Immunisierungsflaute im Sommer mittlerweile wieder voll zu tun. „Die Schlangen sind zu lang, der Unmut wird größer“, fasst der organisatorische Leiter der Zentren, Arthur Lettenbauer vom BRK Nordschwaben, die Situation vor Ort zusammen. Es wird nun Änderungen geben müssen.