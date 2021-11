Donauwörth

07:00 Uhr

Was die Corona-Lage für die Weihnachtsveranstaltungen in Donauwörth bedeutet

Donwud: Das Fest der Kulturen in Donauwörth. Dieses Jahr wird es stattfinden. Allerdings gilt die 3G-Regelung.

Plus In vielen schwäbischen Städten werden Weihnachtsmärkte abgesagt. Zu groß sind die Bedenken wegen Corona. In Donauwörth gibt es für den Advent eine klare Planung.

Von Helmut Bissinger

Die Zahl der Infektionen steigt, Städte und Gemeinden rund um Augsburg sagen bereits ihre geplanten Weihnachtsmärkte ab. Wird die verschärfte Pandemie-Lage und strengere Corona-Regeln auch in Donauwörth wieder dazu führen, dass beliebte Veranstaltungen im Advent ausfallen?

