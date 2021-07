Donauwörth

Wegen Corona durfte er nicht zur Abi-Feier - als einziger Absolvent

Talha Kulak konnte wegen einer Corona-Infektion nicht an der Verabschiedungsfeier am Gymnasium Donauwörth teilnehmen. Sein Zeugnis bekam er natürlich auf anderem Wege.

Plus Wegen Corona blieb Talha Kulak die Teilnahme an der Zeugnisübergabe verwehrt. Er nennt sein letztes halbes Jahr am Gymnasium Donauwörth „deprimierend“.

Von Fabian Kapfer

Ein besonders starker Jahrgang sei es gewesen, der heuer das Gymnasium Donauwörth verlassen hat. Diese lobenden Worte fand Schulleiter Karl Auinger jüngst bei der Vergabe der Zeugnisse im Pausenhof der Schule. Bei der Verabschiedung betonten dann aber auch mehrere Redner, mit welchen Problemen die Schülerinnen und Schüler zu kämpfen gehabt hätten. Den Abschluss hat der Jahrgang 2021 dennoch bravourös gemeistert. Mit einem Durchschnitt von 2,06 stellten die 121 Abiturienten eines der besten Resultate in den vergangenen 30 Jahren. Bis auf einen Schüler durften sich an jenem sonnigen Freitagmittag alle darüber freuen, dass sie das Gelände als „Ehemalige“ verlassen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

