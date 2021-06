Donauwörth/Wemding

06:00 Uhr

Cineasten im Donau-Ries dürfen sich freuen: Am 1. Juli ist Kinostart

Plus Auch in Donauwörth, Wemding und Wertingen laufen wieder Streifen auf der großen Leinwand. Was man erwarten darf

Von Barbara Würmseher

So allmählich nimmt das normale Leben wieder Fahrt auf und auch im kulturellen Bereich starten die Veranstalter wieder durch – diverse Einschränkungen natürlich inklusive. Prisca Färber, die Kinobetreiberin des Cinedrom in Donauwörth, ist voller Vorfreude auf den Neustart am 1. Juli, aber nicht frei von einer leichten Nervosität: „Es ist schon eine Herausforderung, nach so langer Zeit alles zu meistern und nichts zu übersehen.“

Themen folgen