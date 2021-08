Wetterexperte aus Donauwörth: Der Juli war kein echter Sommermonat

Plus Laut dem Donauwörther Wetterbeobachter Werner Neudeck war Juli übermäßig nass. Und es gab auch zu wenig Sonne.

Der Juli hat sich in der ersten Monatshälfte von der ungemütlichen Seite gezeigt. Anstatt Bade- und Ausflugswetter wechselten Unwetter, Hochwasser und kurze Trockenphasen einander ab. Erst die zweite Hälfte ließ ansatzweise sommerliche Gefühle aufkommen. Das ist die Bilanz von Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Donauwörth.