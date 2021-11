Donauwörth

18:52 Uhr

Wie man den neuen Bußgeldkatalog in Donauwörth merkt

Wer in Zukunft ein Parkschild wie dieses in der Donauwörther Reichsstraße missachtet, muss mit höherem Bußgeld rechnen.

Plus Der neue Bußgeldkatalog ist in Kraft. Der Verkehrsexperte der Polizei erklärt, welche Vergehen im Raum Donauwörth häufig sind. Er appelliert an die Vernunft.

Von Ilona Schmid

Gefährliche Situationen im Straßenverkehr entstehen häufig durch Fehlverhalten von Auto- oder Lastwagenfahrern. Diese sollen bei Missachtung der Regeln nun stärker zur Kasse gebeten werden – seit Dienstag gilt der neue Bußgeldkatalog, der vor allem im Bereich Falschparken drastische Veränderungen aufweist: Für „Gehwegparker“ beispielsweise wird es künftig um einiges teurer werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen