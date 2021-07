Donauwörth

09:46 Uhr

Wieder Feueralarm in Heilig Kreuz in Donauwörth

Ein fast schon gewohntes Bild: die Feuerwehr vor dem einstigen Kloster Heilig Kreuz in Donauwörth.

Plus Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen erneut zum ehemaligen Kloster Heilig Kreuz in Donauwörth geeilt. Dort gab es zuletzt wiederholt Feueralarm.

Von Wolfgang Widemann

Zum wiederholten Male in den vergangenen Wochen hat es im ehemaligen Kloster Heilig Kreuz in Donauwörth einen Feueralarm gegeben. Weil am Mittwoch kurz vor 8 Uhr die Brandmeldeanlage auslöste, eilte die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth mit einem kompletten Löschzug (23 Kräfte, vier Fahrzeuge) erneut zu dem historischen Komplex.

