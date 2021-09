Wildschwein prallt gegen zwei Autos

An einem Wildunfall im angrenzenden Mittelfranken ist auch ein Autofahrer aus dem Donau-Ries-Kreis beteiligt. Der Schaden ist beträchtlich.

Ein Autofahrer aus dem Donau-Ries-Kreis ist am Mittwochmorgen im angrenzenden Mittelfranken in einen Wildunfall verwickelt worden, an dem zwei Pkw und ein Wildschwein beteiligt waren.

Das Unglück passierte nach Angaben der Polizei gegen 5.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Langenaltheim und Pappenheim. Kurz vor der Abzweigung nach Übermatzhofen überquerte das Tier die Fahrbahn und prallte gegen den Wagen eines 20-Jährigen. Das Wildschwein wurde im Anschluss gegen den nachfolgenden Pkw eines 54-Jährigen aus dem Donau-Ries-Kreis geschleudert. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, das Tier verendete auf der Straße. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro. (dz)