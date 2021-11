Winterwalking, Markt-Weihnacht, Kultur: Was alles abgesagt ist

Angesichts der Infektionszahlen hagelt es Absagen aus Kultur und Vereinsleben

Mit der steigenden Zahl an Corona-Infektionen und immer strengeren Regeln, wer überhaupt noch bei Veranstaltungen dabei sein darf, hagelt es in der Redaktion E-Mails mit Absagen von bereits seit Langem geplanten Events. Ein Überblick, was nun ausfällt:

Donauwörth: „Lock-Down beim Deutschen Alpenverein Sektion Donauwörth“, nennt des die DAV-Vorsitzende Claudia Reichenbacher. Für den Verein, der dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert, ist es bitter, dass nach zahlreichen Absagen und Verschiebungen im Frühjahr, nun auch die für das Ende des Jahres geplanten Jubiläumsveranstaltungen nicht stattfinden können. „Die pandemische Lage lässt uns keine Wahl“, so die Vorsitzende. Der Sektionsabend, am 19. November mit Rückblick auf das Fest- und Bergjahr 2021, Ehrungen der Jubilare und gemütliches Beisammensein entfällt.

Auch das traditionelle Winterwalking, am 5. Dezember ist abgesagt. Die beliebte Abendwanderung auf lichtergeschmückten Wegen, samt Einkehr am Vereinsheim mit Punsch und Plätzchen war für viele Bewegungsbegeisterte der Schlusspunkt im Jahr.

Auf das Vereinsleben an sich, haben die Infektionszahlen nun wieder Auswirkungen: „Die Turmstube und die Materialausgabe im Vereinsheim Hadergasse sind bis Ende November geschlossen“, schreibt Reichensberger. Die Geschäftsstelle bleibt zwar geöffnet am Donnerstag von 20 bis 21 Uhr, allerdings ist der Zutritt nur für Genesene oder Geimpfte möglich.

Geschlossener Bühnenvorhang, leere bald wieder brachliegen – wie an vielen anderen Orten auch. Foto: Bissinger

Auch die beiden Kultur-Veranstaltungen der Stadt Donauwörth, die sich in dieser Woche an Kinder unter zwölf Jahren gerichtet hätten, werden nicht stattfinden. Es handelt sich dabei um die Veranstaltung „Ein Klecks ging mal spazieren“ am Freitag, 19. November, sowie um die Kinderlesung „Geschichten vom Urmel“, ebenfalls am Freitag.

Niederschonenfeld: Das für den kommenden Sonntag, 21. November, um 17 Uhr in der Klosterkirche Mariae Himmelfahrt in Niederschönenfeld geplante Konzert für Orgel und Traversflöte muss aufgrund der aktuellen Infektionslage leider abgesagt werden. Das Ensemble Astrophil und Stella wird zu einem späteren Zeitpunkt in Niederschönenfeld konzertieren.

Noch stehen die Termine auf der Kleinkunstbühne im Thaddäus fest im Terminkalender. Geimpfte und Genesene können rein. „Sollten sich die Vorgaben auf 2-G-plus verschärfen, werden die Veranstaltungen abgesagt“, heißt es aus Kaisheim.

Die Bäumenheimer Marktplatz-Weihnacht wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das erklärte Bürgermeister Martin Paninka in einer Mitteilung an die Redaktion. Die Gemeinde habe das am Dienstag, 16. November, entschieden. Die gesundheitlichen Risiken seien nicht abschätzbar, heißt es aus dem Rathaus.

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Oberndorf sagt sein für Sonntag, 21. November, vorgesehenes Kaffeekränzchen mit Kinderprogramm im Kronesaal ab.

Die Montessori-Schule Oettingen sagt ihren für Samstag, 20. November, ab 14 Uhr geplanten „Tag der offenen Schule“ ab. Interessierte finden Informationen zum Aufnahmeverfahren und einen Fragebogen unter www.montessori-oettingen.de oder können sich direkt an die Schulleitung wenden.





Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. (dz)