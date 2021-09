Word Cleanup Day: Familien sammeln in Donauwörth 16 Kilo Müll

Zum dritten Mal beteiligt sich die Plogging-Gruppe an dem internationalen Aktionstag. Es helfen Erwachsene und Kinder aus dem ganzen Landkreis.

Zum dritten Mal hat sich die Plogging Gruppe des Vereins Transition Town Donauwörth an der größten Müllsammelaktion der Welt, dem World Cleanup Day – zu deutsch Weltputztag – , beteiligt. Das Ziel der weltweiten Bewegung ist es, fünf Prozent der Weltbevölkerung an diesem Tag zu aktivieren und durch ihr Engagement Entscheider, Wirtschaft und Politik für das Problem der Vermüllung an sich und vor allem durch Plastik zu sensibilisieren. Die Gruppe wurde von mehreren Familien, engagierten jungen Leuten und Erwachsenen aus Donauwörth, Riedlingen, Bäumenheim, Harburg-Mündling und Tapfheim unterstützt. Eine Gruppe der Stiftung Sankt Johannes war auch wieder dabei.

15.000 Zigarettenstummel in Donauwörth gesammelt

In zwei Stunden haben die 21 Erwachsenen und neun Kinder eine ganze Menge Müll in der Innenstadt gesammelt: rund 15.000 Zigaretten-Kippen, 21 leere Zigaretten-Schachteln, 34 Masken und etwa 16 Kilo Plastik, Pappbecher, Glas und Restmüll. Das größte Müllproblem sind nach wie vor Zigaretten-Kippen, die sehr mühsam zu sammeln sind. Deshalb bittet die Plogging Gruppe nochmals alle Rauchenden, die Kippen ordnungsgemäß zu entsorgen und sich für unterwegs eine Klick-Klack Dose zu besorgen. Die kann man in verschiedenen Geschäften in Donauwörth kostenlos mitnehmen. Nach dem Müll sammeln konnten sich die Sammler beim Tanzhaus wieder treffen, bei einer verdienten Brotzeit stärken und sich an der Sonne oder im Schatten unter den Arkaden ausruhen. Die Plogging Gruppe bedankt sich bei allem fleißigen Helfenden und beim AWV Nordschwaben, der die Brotzeit spendierte. Laut Holger Holland, dem Vorsitzenden der Durchführungsorganisation des World Day () in Deutschland fand in diesem Jahr am 18. September der bisher größte World Day in Deutschland mit knapp 200.000 Teilnehmenden in über 3.200 , in mehr als 800 Kommunen und Gemeinden statt. „Die Bürgerinnen und Bürger haben ein starkes Zeichen gesetzt, für eine saubere, gesunde und müllfreie Welt.“, so Holland.