Mit 100 „Sachen“ an Bushaltestelle in Zirgesheim vorbeigerast

Ein Opelfahrer rauscht viel zu schnell an der Bushaltestelle in Zirgesheim vorbei. Sein Pech: Die Verkehrspolizei hatte dort einen „Blitzer“ aufgebaut.

Mit knapp 100 Stundenkilometern ist ein Opelfahrer aus dem Landkreis am Mittwoch um 9.35 Uhr an der Bushaltestelle in der Zirgesheimer Deutschordenstraße vorbeigerast. Er war in Richtung Donauwörth unterwegs. Das Pech des Mannes: Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) hatten an dieser Stelle von 6.45 bis 11.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessanlage aufgebaut.

Juristisch vorwerfbar blieb ein Wert innerorts von 96 km/h bei erlaubten 50. Da bei dieser enormen Überschreitung um fast 100 Prozent eine vorsätzliche Begehung unterstellt wird, verdoppelt sich das zu erwartende Bußgeld von 200 auf 400 Euro. Zusätzlich fallen zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot an.

Bei den restlichen 902 Kraftfahrzeugen, die die Messstelle passierten, wurden den Gesetzeshütern zufolge 16 Fahrzeugführer mit 11 km/h und mehr Netto-Überschreitung „geblitzt“: zwölf im gebührenpflichtigen Verwarnungsbereich und vier im Anzeigenbereich. Dies entspricht einer vergleichsweise niedrigen Quote von deutlich unter zwei Prozent.