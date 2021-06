Donauwörth-Zirgesheim

17:48 Uhr

Unfall in Zirgesheim: Zwei Frauen verletzt

Plus In Zirgesheim stoßen zwei Autos heftig zusammen. Einer der Wagen landet auf dem Dach. Feuerwehr im Einsatz.

Von Wolfgang Widemann

Am Ortsrand von Zirgesheim hat es am Montag einen heftigen Zusammenstoß gegeben. Verursacherin war der Polizei zufolge eine 18-Jährige, die um etwa 13.45 Uhr von der Hillariastraße her nach links auf die Parkstädter Straße einbiegen wollte. Dabei übersah die junge Frau einen Pkw, mit dem eine 63-Jährige von der Parkstadt her nach Zirgesheim unterwegs war. Die Fahranfängerin rammte mit ihrem Wagen das andere Auto auf der Beifahrerseite.

Themen folgen