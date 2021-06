Zigarrenautomat in Zirgesheim aufgebrochen: Trio erwischt

Die Polizei nimmt drei junge Leute in Zirgesheim fest. Die Kripo untersucht einen möglichen Zusammenhang zu Hofladen-Diebstählen.

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Trio junger Leute, das sich in der Nacht auf Dienstag an einem Zigarettenautomaten in Zirgesheim zu schaffen machte. Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner mehrere Personen, die offensichtlich gerade dabei waren, den Automaten aufzuhebeln. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei und Beamte der Inspektion Donauwörth traf drei Tatverdächtige – eine 19-Jährige sowie zwei männliche Personen im Alter von 15 und 21 Jahren – an einem in Tatortnähe abgestellten Auto an und nahm sie fest.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung der Tatverdächtigen wurde neben Beweismitteln auch eine geringe Menge Marihuana bei der jungen Frau sichergestellt, heißt es von den Gesetzeshütern. Die Gruppe wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, der jüngste der Drei wurde an eine erziehungsberechtigte Person übergeben.

Landkreis Donau-Ries: Immer wieder Geld von Hofläden geklaut

Nachdem seit geraumer Zeit im Landkreis Donau Ries immer wieder Zigarettenautomaten aufgebrochen worden waren und auch vermehrt Bargeld aus Kassen von Hofläden geklaut worden war, übernahm die Kriminalpolizei Dillingen noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen. Geprüft wird dabei auch, ob ein Zusammenhang zu den Diebstählen aus Hofläden besteht.

Die Kripo bittet in Zusammenhang der Ermittlungen zu dem Gesamtkomplex (Automatenaufbrüche/Hoflädendiebstähle mit einem Gesamtschaden von insgesamt rund 19.000 Euro) nun Zeugen, die insbesondere zurückliegend auffällige oder verdächtige Beobachtungen an Zigarettenautomaten gemacht und verdächtige Personen gesehen haben, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.