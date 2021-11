Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers: Happy Birthday, Max Kruse!

Donauwörth zelebriert den 100. Geburtstag des Vaters von "Urmel" mit vielen Veranstaltungen. Wer dieser Mann war, der auch in Donauwörth ein Stück Heimat hatte?

Urmel-Autor Max Kruse wäre heuer 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat sich die Stadt Donauwörth eine Reihe von Veranstaltungen einfallen lassen, die den Sohn der berühmten Käthe Kruse in den Fokus rückt. Denn Max Kruse war weitaus mehr als lediglich Sohn der „Puppenmutter“ und auch mehr als "nur" der Vater des legendären "Urmel".

Max Kruses berühmteste Figur ist sicher das Urmel. Es gibt aber viel mehr zu entdecken.

Die Stadt Donauwörth feiert den Geburtstag mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene in Kooperation von Stadtbibliothek, Museen und Buchhaus Greno, denn das Leben des Schriftstellers ist mit der Stadt Donauwörth eng verbunden:

Max Kruses erstes Buch war "Der Löwe ist los"

Als jüngstes Kind der Puppenmacherin Käthe Kruse wuchs Max Kruse inmitten der rührigen Puppenwerkstätten in Bad Kösen auf. Von 1949 bis 1958 lebte Max Kruse dann mit seiner Familie in Donauwörth und leitete die hiesigen Käthe-Kruse-Werkstätten. Seit 1947 werden in Donauwörth die weltbekannten Käthe-Kruse-Puppen produziert. In dieser Zeit erschien auch sein erstes Kinderbuch „Der Löwe ist los“. 1958 übergab Max Kruse den Betrieb an seine Schwester und widmete sich ganz seiner Berufung. Über hundert Kinder- und Jugendbücher stammen aus seiner Feder, die Geschichten vom Urmel aus dem Eis zählen heute zu den Klassikern der Kinderliteratur.

Max war das jüngste Kind der berühmten Puppenmacherin Käthe Kruse.

Im Jubiläumsjahr kann man nun in Donauwörth Blicke auf Max Kruses vielfältiges Wirken werfen.

Weniger bekannt ist, dass Max Kruse auch für Erwachsene geschrieben und seit seiner Jugend Gedichte verfasst hat. Dieser unbekannte Max Kruse kann am 18. November, 19.30 Uhr, im Buchhaus Greno entdeckt werden. Die Schauspielerin Dana Geissler liest ausgewählte Gedichte und Passagen aus Max Kruses Autobiografie. Dana Geissler stammt aus der Künstlerfamilie Kruse, Max Kruse war ihr Großonkel, Käthe Kruse ihre Urgroßmutter, und so hat sie für das Publikum auch unterhaltsame Familiengeschichten im Gepäck. Karten gibt es unter Telefon 0906/3377.

auch für Erwachsene geschrieben und seit seiner Jugend Gedichte verfasst hat. Dieser unbekannte kann am 18. November, 19.30 Uhr, im Buchhaus Greno entdeckt werden. Die Schauspielerin liest ausgewählte Gedichte und Passagen aus Autobiografie. stammt aus der Künstlerfamilie Kruse, war ihr Großonkel, ihre Urgroßmutter, und so hat sie für das Publikum auch unterhaltsame Familiengeschichten im Gepäck. Karten gibt es unter Telefon 0906/3377. Für die Drei- bis Sechsjährigen bietet die Stadtbibliothek in der Filiale in Riedlingen am Freitag, 19. November, von 14 bis 16 Uhr Geschichten vom Urmel als Bilderbuchkino an. Und für Kinder ab sieben Jahren gibt es zwischen 14.30 und 16 Uhr einen Gedichtworkshop im Käthe-Kruse-Museum. Die Schauspielerin Dana Geissler zeigt, dass Gedichte spannend, lustig, verträumt, auch unsinnig und vieles mehr sein können, und gibt den Kindern Tipps vom Profi, wie man ein Gedicht ausdrucksvoll liest. Mit beflügelter Fantasie dürfen die Kinder dann ein eigenes Gedicht erfinden. Die Kinderveranstaltungen sind kostenfrei, um Anmeldungen unter stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de (für Kinder von drei bis sechs Jahren) beziehungsweise unter museen@donauwoerth.de (für Kinder ab sieben Jahren) wird gebeten.



Irmgard Maurer hat die entzückenden Figuren für die Inszenierung gezeichnet, zu denen unter anderem auch Prinzessin, König und Einhorn gehören.



"Das silberne Einhorn": Ein besonderes Theater-Erlebnis

„Das silberne Einhorn“ von Max Kruse: Ein besonderes Theatererlebnis verspricht die Aufführung der Erzählung „Das silberne Einhorn“ von Max Kruse auf einem historischen Papiertheater im Zeughaus. Der Text wurde von den Theatermachern Bernd Zoels und Jürgen Lechner behutsam bearbeitet und einstudiert. Die Figuren entwarf die Donauwörtherin Irmgard Maurer . „Das silberne Einhorn“ war Max Kruses letztes Buch, das er im Alter von 90 Jahren schrieb. Das Märchen voller Poesie und Lebensweisheit verzaubert Erwachsene und ist auch für Kinder ab acht Jahren geeignet. Anmeldungen unter museen@donauwoerth.de.

auf einem historischen Papiertheater im Zeughaus. Der Text wurde von den Theatermachern und behutsam bearbeitet und einstudiert. Die Figuren entwarf die Donauwörtherin . „Das silberne Einhorn“ war letztes Buch, das er im Alter von 90 Jahren schrieb. Das Märchen voller Poesie und Lebensweisheit verzaubert Erwachsene und ist auch für Kinder ab acht Jahren geeignet. Anmeldungen unter museen@donauwoerth.de. Am 19. November findet in diesem Jahr auch der bundesweite Vorlesetag statt. Donauwörther Schulen und Kindergärten beteiligen sich mit Vorleseaktionen rund um Max Kruse im Rahmen des Unterrichts. Mit dabei sind der städtische Kindergarten und der Kindergarten Christi Himmelfahrt , die Gebrüder-Röls-Schule, die Sebastian-Franck-Grundschule, das Gymnasium Donauwörth , die Stadtbibliothek Donauwörth und die Pfarrbücherei Christi Himmelfahrt .

im Rahmen des Unterrichts. Mit dabei sind der städtische Kindergarten und der Kindergarten , die Gebrüder-Röls-Schule, die Sebastian-Franck-Grundschule, das Gymnasium , die Stadtbibliothek und die Pfarrbücherei . Im Internet sind auf der Homepage der Stadtbibliothek ab 19. November die digitale Vorlesestunde „Urmel taucht ins tiefe Meer“ und eine Max-Kruse-Gedicht-Lesung mit Dana Geissler abrufbar.

abrufbar. Die Sonderausstellung im Käthe-Kruse-Puppen-Museum „Vom Kruse-Haus nach Titiwu – Max Kruse zum 100. Geburtstag“ ist noch bis 30. Januar zu sehen, Fans der Augsburger Puppenkiste können hier unter anderem den originalen Urmel-Film aus dem Jahr 1969 anschauen. (dz)



Max Kruse mit seiner Mutter Käthe: links als kleiner Bub, rechts ungefähr im Alter von 34 Jahren. Foto: wüb



Alle Veranstaltungen finden gemäß den gültigen Bestimmungen der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung statt. Weitere Informationen unter Telefon 0906/789170 oder www.donauwoerth.de/veranstaltungen.

Lesen Sie dazu auch