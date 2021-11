Zusammenstoß auf B2-Kreuzung: 10.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall nahe Treuchtlingen, an dem ein Autofahrer aus dem Donau-Ries-Kreis beteiligt war, ist am Freitag erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, passierte passierte dies am Mittag auf der B2 an der Heusteigenkreuzung. Ein 25-Jähriger aus Nürnberg, der mit einem Kleintransporter in südlicher Richtung unterwegs war, ordnete sich zunächst auf die Linksabbiegespur nach Pappenheim ein. Als er bemerkte, dass er hier falsch war, wechselte er wieder auf die Geradeausspur in Richtung Donauwörth.

Ein 44-Jähriger aus dem Donau-Ries-Kreis, der mit seinem Pkw von Treuchtlingen kam und nach rechts auf die B2 in südliche Richtung einbog, hatte den Verkehrsvorgang so nicht wahrgenommen und stieß beim Einfahren auf die bevorrechtigte Bundesstraße mit dem Transporter zusammen. Der Schaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. (AZ)