Zwei Autofahrer parken zeitgleich aus: Zusammenstoß

Zwei Touristen hatten zur selben Zeit die gleiche Idee. Sie parkten in der Donauwörther Reichsstraße und wollten gleichzeitig ausparken. Es kam zum Unfall.

Ein unglücklicher Unfall hat sich am Montagnachmittag in Donauwörth ereignet. Zwei Touristen wollten am Montagnachmittag in der Reichsstraße in Donauwörth zur selben Zeit rückwärts ausparken und sind dabei ineinander gefahren. Nach Angaben der Polizei parkten eine Frau aus München und ein Mann aus einer Gemeinde im Brenztal auf Höhe einer Bäckerei exakt gegenüberliegend. Als beide zeitgleich um etwa 14 Uhr rückwärts ausparken wollten, prallten sie in der Mitte der Straße mit den jeweiligen Fahrzeughecks ineinander. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Die 33-Jährige und der 68-Jährige wurden von den Beamten verwarnt. Bis zum Ende der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (pm)