Donauwörth hat ein neues Kaufhaus

Plus Im Sozialkaufhaus „Sinnsalabim“ wird verkauft, was schon genutzt, aber zu schade für den Müll ist. Es ist aber zugleich eine Chance für Menschen mit Behinderung.

Einst war es die Kleiderkammer der Bundeswehr, jetzt gibt man dort „Dingen eine zweite Chance“. Die Stiftung Sankt Johannes und die Caritas sind gemeinsame Träger eines ganz ungewöhnlichen Kaufhauses, das am Freitag erstmals seine Pforten öffnete und fester Bestandteil des neuen „Donau-Forums“ an der Zirgesheimer Straße in Donauwörth ist. „SinnSalabim“, so der Name des Sozialkaufhauses, soll helfen, Ressourcen zu schonen, aber auch Menschen mit schmalem Geldbeutel zu unterstützen.

Verkauft werden Dinge, die andere nicht mehr brauchen. Von Spielsachen über Geschirr, Dekoarartikeln bis hin zu Schränken, Sofas oder Elektrogeräten, im „Sinnsalabim“ gibt es Waren aller Art – alles Spenden.

Das „SinnSalabim“ in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth ist als Sozialkaufhaus Bestandteil des „Donau-Forums“, das als Gesamtareal auch noch in diesem Monat eröffnet werden soll. Bild: Helmut Bissinger

„Jeder Euro, den wir hier verdienen, wird wieder ins Kaufhaus gesteckt“, erklärte Robert Freiberger. Der Geschäftsführer der Stiftung Sankt Johannes betonte ausdrücklich, dass man „sinnstiftende Beschäftigung“ auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen biete. Auch die Caritas beteiligt sich an de Projekt: Mit der Eröffnung des neuen Kaufhauses wurde die Möbelfundgrube in der Kreuthstraße in Donauwörth geschlossen. Alles, was bisher dort lagerte, wurde in die Zirgesheimer Straße verfrachtet. Ziel der Kooperation sei es aber nicht, so Geschäftsführer Branko Schäpers, Personal einzusparen. Die bisherigen Mitarbeiter werden nun im Sozialkaufhaus tätig sein.

Schon gleich am Eröffnungstag herrschte reges Interesse am Angebot des Sozialkaufhauses in Donauwörth. Bild: Helmut Bissinger

Mindestens 25 Menschen sollen rund um das Kaufhaus eine Beschäftigung finden, sagt Robert Freiberger. Jeder soll in dem Bereich eingesetzt werden, in dem er sich am wohlsten fühlt. Man werde dann nicht mehr unterscheiden können, ob der Verkäufer ein psychisches Handicap habe oder nicht sei. Das sei gelebte Inklusion.

Gebrauchte Möbel, Kleidungsstücke und Elektronik stehen locker aufgereiht im neuen Kaufhaus, dessen schlichter Charakter ideal zum Angebot passt. Architekt Rainer Wilhelm (Rain-Gempfing) hat das Gebäude konzipiert. „Das gesamte Areal hat eine enorme Aufwertung erhalten“, freute sich Oberbürgermeister Armin Neudert. Hier zeige die Stadt ihre „soziale Seite“. Neudert bezeichnete dies als Glücksfall für Donauwörth.

Im Sozialkaufhaus hätten Menschen mit Beeinträchtigung oder Langzeitarbeitslose die Möglichkeit, wieder einer Tätigkeit nachzugehen. „Und dies ohne Druck“, verdeutlicht Wilhelmine Fischer. Sie hat die Leitung des Sozialkaufhauses übernommen. Auch für Langzeitarbeitslose sei das im Rahmen eines Ein-Euro-Jobs eine gute Möglichkeit, wieder Anschluss zu finden.

Schon gleich am Eröffnungstag herrschte reges Interesse am Angebot des Sozialkaufhauses in Donauwörth. Bild: Helmut Bissinger

Funktionieren kann das Projekt nur, wenn Stiftung und Caritas genügend Spenden bekommen. „Was zu schade für die Mülltonne ist, bekommt bei uns eine zweite Chance“, erklärt Freiberger. Alle Gegenstände sollten aber noch relativ hochwertig sein.

In dem Gebäude wird im Souterrain übrigens auch das Jugendzentrum der Stadt seinen Platz finden. Das Untergeschoss wurde hierfür von der Stadt angemietet. Außerdem befinden sich hier Beratungsräume der Stiftung, eine Tagesstätte sowie Wohnmöglichkeiten.

Info: Das SinnSalabim hat jeweils donnerstag und freitags von zehn bis 18 Uhr, samstags von zehn bis 14 Uhr geöffnet. Spenden werden immer mittwochs von acht bis 16 Uhr angenommen.



Lesen Sie dazu auch:

So funktioniert das neue Sozialkaufhaus von St. Johannes