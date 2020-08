17:30 Uhr

Donauwörth hat wieder ein Brauhaus

Plus Drei Donauwörther haben sich zusammengetan, um ein Bier der Heimat zu brauen. Ihre Idee kommt an. Jetzt soll das Unternehmen wachsen.

Von Fabian Kapfer

Simon Baumer, Robert Heinrich und Bernhard Strauch haben ein Experiment gewagt, als sie sich im Jahr 2019 mit einem Stand beim Donauwörther Maimarkt im Ried postiert hatten. Dabei hatten sie einige Fässer und selbst gefertigte Holzkisten, bestückt mit zahlreichen Bierflaschen. Das Etikett verriet: Es handelte sich dabei um das Landbier, das Dunkle und das Weizen des Donauwörther Brauhauses.

Im Studium die Leidenschaft fürs Bierbrauen entdeckt

Baumer erinnert sich: „Wir wollten sehen, wie unsere Idee von einem Donauwörther Bier ankommt. Das Feedback war riesig, wir haben in zwei Tagen 450 Liter ausgeschenkt.“

Die Leidenschaft für das Brauen kam bei Baumer bereits während seines Biologiestudiums auf: „Dort konnte ich einige Grundlagen für das Brauen erlernen und habe es dann bald schon zu Hause in der Küche ausprobiert“, erinnert sich der 30-Jährige, der zuvor ein Studium der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen hat. Durch zahlreiche Fachlektüren habe er sich immer weiter in diesem Bereich fortgebildet, nach Abschluss seines Bachelorstudiums reifte dann immer mehr die Idee von einer eigenen Brauerei in Donauwörth heran. „Ich wollte es in meiner Heimat ausprobieren und habe mit Robert Heinrich vom Café la Kami und mit Bernhard Strauch rasch zwei Unterstützer gefunden“, erzählt Baumer, der sich seit 2019 hauptberuflich um das Brauhaus kümmert, während seine beiden Unterstützer auch weiterhin ihren bisherigen Jobs nachgehen.

Schnell vom Konzept des Donauwörther Bieres überzeugt

Der 29-jährige Heinrich war schnell vom Konzept des Donauwörther Brauhauses überzeugt: „Die Grundeinstellung hat für mich gepasst. Es steckt kein Familienname dahinter, sondern der Name der Stadt. Wichtig ist, eine Identität zu schaffen und die Marke in der Region zu etablieren.“

Er unterstützt Baumer, den er zuvor nur flüchtig kannte, bei Vertrieb und Marketing. Außerdem wurde das Bier bis vor Kurzem über dessen Café gebraut. Heinrich erklärt: „Ich bin beim Prozess der Geschmacksfindung und dem Kontakt zu unseren Kunden nah dran, um die Produktion kümmert sich allein Simon.“

Nachfrage nach dem Donauwörther Bier wächst

Bernhard Strauch ist für die Finanzthemen beim Brauhaus zuständig. Insgesamt 17 Jahre lang arbeitete er bei der Bank und ist derzeit in der Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens: „Ich habe lange Gründer unterstützt und beraten, aber bei diesem Projekt wollte ich nicht als Dienstleister arbeiten. Die Idee hat mir so gut gefallen, dass ich selbst mitmachen wollte. Nun unterstütze ich das Donauwörther Brauhaus bei finanziellen Themen und strategischen Fragestellungen“, so der 36-jährige Riedlinger.

Die Nachfrage sei stetig gewachsen, betont Baumer. Das Sortiment umfasst nach wie vor die drei Sorten Landbier, Weizen und Dunkles: „Wir brauen obergärig, also nach einem traditionellen Verfahren. Außerdem verwenden wir drei bis sechs Malzsorten, da wir viel Wert auf eine ausgewogene Malzzusammensetzung für einen runden Geschmack bei unseren Bieren legen.“ Diese beziehe er teilweise aus einer Mälzerei in Nördlingen, zudem werde mit Aromahopfen statt mit Bitterhopfen gebraut.

"Gutes und süffiges Bier für Donauwörth und Umgebung"

Die Ausrichtung legen die Männer klar fest: „Wir wollen ein gutes und süffiges Bier für Donauwörth und Umgebung brauen, das ausreichend Zeit bekommt und bei dem besonders auf die Qualität geachtet wird.“ Abweichungen von dieser Linie seien nicht geplant, so stehen beispielsweise Craft-Biere nicht zur Debatte. „Wenn wir ausreichend Kapazitäten haben, können wir uns aber überlegen, auch saisonale Biere zu brauen“, kündigt Baumer an, der bereits zur kalten Jahreszeit ein Winterbier anbot.

Neuer Standort in Zirgesheimer Straße

Und in diesem Bereich gibt es Fortschritte zu vermelden – das Donauwörther Brauhaus hat seit kurzer Zeit eine neue Bleibe gefunden. Der zukünftige Standort befindet sich in der Zirgesheimer Straße, wo auch die Produktion deutlich hochgefahren werden könne, sagt Baumer. „Dort werden wir deutlich mehr Kapazitäten zum Brauen haben. Durch den Umzug haben wir die Möglichkeit zu wachsen. Nachdem wir zuletzt immer mehr Bier verkauft haben, ist dieser Schritt auch nötig geworden.“ Am neuen Standort solle bis zum kommenden Frühjahr neben einem großen Raum, in dem fortan gebraut werde, auch eine Verkaufsfläche entstehen.

Dort sollen die Kunden die Möglichkeit haben, die Biere zu probieren und zu kaufen. Weiter gebe es Raum für ein kleines Hefelabor, informiert der Unternehmer. Er kündigt an: „Der Umbau wird einiges kosten, und deswegen werden wir auch auf Unterstützung angewiesen sein, weil es nicht alleine stemmbar sein wird. Deswegen arbeiten wir an einer Crowdfunding-Aktion, über die noch gesondert informiert wird.“

Dennoch ist der Grundstein für die Weiterentwicklung der Kleinbrauerei gelegt. Von der hoffen die drei Unternehmer, dass sie über lange Zeit die Menschen in der Region bereichert. Bis zum Umzug sind die Biere des Donauwörther Brauhaus im Café la Kami oder beim Getränkehandel Dengler in der Dillinger Straße erhältlich.

Lesen Sie auch:

Themen folgen