Donauwörth zieht die Finanzbremse

Plus Die Steuereinnahmen der Stadt gehen wohl zurück. OB Jürgen Sorré verhängt deshalb eine Haushaltssperre. Welche Projekte jetzt gestoppt werden.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind im Donauwörther Rathaus angekommen. Oberbürgermeister Jürgen Sorré hat am Freitag eine Haushaltssperre angeordnet und damit als erste Kommune im Landkreis diese Reißleine gezogen. Ein solcher Schritt bedeutet, dass alle geplanten Investitionen erst einmal auf Eis gelegt sind. Oder, wie es Sorré bildlich beschreibt: „Wir bauen an den bisherigen Baustellen weiter, aber wir heben keine neue Baugrube aus.“

Der neue OB macht klar, dass es sich bei der Entscheidung um eine Vorsichtsmaßnahme handelt. „Es soll keinesfalls der Eindruck entstehen, die Stadt wäre pleite oder große Arbeitgeber wären in großen Schieflagen. Wir halten einfach das Geld zusammen, damit wir später nicht an Verpflichtungen gebunden sind, die dann für die Stadt finanziellen Schaden bedeuten“, sagt Sorré.

Gewerbesteuer wird wohl geringer ausfallen, als angenommen

Bisher hatte die Stadt mit Einnahmen von gut 36 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 gerechnet. Wie viel es tatsächlich wird, ist laut Sorré noch nicht absehbar. Doch es scheint unstrittig, dass es weniger wird. Bereits bei der Verabschiedung des Haushaltes 2020 am 8. April deutete sich der jetzt erfolgte Schritt an: Der Haushalt war mit dem Hinweis verabschiedet worden, dass sich Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihn niederschlagen werden und gegebenenfalls über kurz oder lang eine Haushaltssperre anzuordnen ist.

Noch am Donnerstagabend hat OB Sorré den Ältestenrat des Stadtrates über die Maßnahme informiert. Die Haushaltssperre greift ab sofort und ist zunächst zeitlich unbefristet, bis sich die Rahmenbedingungen und finanziellen Grundlagen weiter klären. Nicht betroffen von der Haushaltssperre seien Ausgaben, zu denen die Stadt gesetzlich oder durch Verträge verpflichtet ist. Investitionsmaßnahmen, die nicht bereits begonnen wurden, werden damit bis auf Weiteres nicht in die Wege geleitet. Bereits laufende Vorhaben werden weitergeführt.

Arbeiten am Donauwörther Freibad gehen weiter

Konkret heißt das, dass die Modernisierung des Freibades weitergeführt wird. Hier sind viele Aufträge bereits vergeben und die Baustelle läuft. Gleiches gilt für die Erschließung des Alfred-Delp-Quartiers oder andere Baugebiete. Warten aber müssen Investitionen wie die geplante Veranstaltungshalle oder auch die Sanierung des Tanzhauses. „Das bedeutet aber nicht, dass wir auch die Arbeiten am Projekt selbst einstellen. Planungen werden weiter vorangetrieben und umgesetzt, wenn die Lage klarer und entsprechend ist“, erklärt der OB. „Die Lage zwingt uns jetzt dazu, anhand des erfassten Umsetzungsstandes alle Projekte zu priorisieren und dann zu entscheiden.“ Was auf der Liste ganz oben steht, will er gemeinsam mit dem Stadtrat und der Verwaltung erarbeiten.

Einstellungsstopp bei der Stadt

In Zeiten einer Haushaltssperre gilt außerdem ein Einstellungsstopp. „Niemand muss um seinen Arbeitsplatz fürchten, aber der genehmigte Stellenplan kann jetzt nicht automatisch bestückt werden“, erklärt Sorré. Dennoch behält er sich trotz Sperre vor, wichtige Schlüsselpositionen – unter anderem ist der des Stadtbaumeisters neu zu besetzen – auch nachzubesetzen. Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, wie andere Kommunen in Bayern anstreben, ist laut OB in Donauwörth nicht geplant. Oberbürgermeister Sorré betont, dass ihm dieser Schritt, gerade zum Start seiner Amtszeit, alles andere als leicht falle. Dass die Spitzen der Fraktionen und Gruppen, mit denen er unmittelbar das Gespräch gesucht hatte und sie informierte, diesen Schritt mittragen, zeige die unbestrittene Notwendigkeit der Maßnahme. „Ich bleibe bei meiner Überzeugung: Das soll uns allen keine Angst machen, wir werden auch diese Phase überstehen“, so der OB.

Es müsse aber jetzt der Balanceakt gelingen, zwischen sorgfältigem Abwägen und auch mutigem Zurückstellen von Projekten. Vor diesem Hintergrund bitte er die Bürger darum, diese Situation bei ihren Erwartungen an die Stadt und den Stadtrat zu berücksichtigen. Bundesweit geraten Kommunen durch die finanzielle Corona-Krise in Bedrängnis. Zugleich kommt den Kommunen bei der Krisenbewältigung eine besondere Aufgabe zu. Kosten in diesem Zusammenhang verschärfen sich durch Auswirkungen auf der Einnahmenseite. Auch in Donauwörth fehlen Einnahmen durch den öffentlichen Nahverkehr oder auch den Bäderbetrieb.

