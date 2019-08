Donauwörther Gärtner bei der Berufs-WM: Die Bronzemedaille knapp verpasst

Plus Die Landschaftsgärtner Niklas Stadlmayr aus Tapfheim und Julian Maier aus Laugna waren bei der Berufs-WM in Russland. So haben sie abgeschnitten. (mit Video)

Die Enttäuschung konnte Niklas Stadlmayr aus Tapfheim nicht ganz verbergen. Beim Telefongespräch mit dieser Zeitung kurz vor dem Abflug von den „World Skills“ in Kazan zurück nach Deutschland, hadert der 21-jährige noch ein wenig mit der Bekanntgabe der Ergebnisse am Vorabend. Zusammen mit seinem Partner Julian Maier aus Laugna sicherten sich die beiden Vertreter Deutschlands bei der „Berufe-WM“ in Russland in der Kategorie Landschaftsgartenbau den 9. Platz. Bei 24 teilnehmenden Teams eigentlich ein super Ergebnis, wenn man bedenkt dass sich die beiden Landschaftsgärtner, die bei Gartengestaltung Bullinger in Schäfstall ausgebildet wurden, einen Top-Ten Platz als Ziel gesetzt hatten.

„Ehrlich gesagt sind wir ein bisschen enttäuscht, da wir nur hauchdünn an Bronze vorbeigeschrammt sind“, erklärt Niklas Stadlmayr. 15 Punkte fehlten auf die Drittplatzierten Kolumbianer. „Das sind zwei Messpunkte, vielleicht ein paar Millimeter die dann den Ausschlag geben“, so Stadlmayr. Stolz können die beiden deutschen Meister dennoch sein, haben sie doch die schwarz-rot goldenen Farben in ihrer Disziplin hervorragend vertreten.

Bei der Berufs-WM waren nur die Materialien vorab bekannt

An vier Wettkampftagen mussten die beiden einen vorgeschriebenen Gartenplan auf einer sieben mal sieben Meter großen Fläche umsetzen. Nur die Materialien waren den Landschaftsgärtnern und ihrem Trainer Johannes Gaugel im Vorfeld bekannt. Dementsprechend wurde auf dem Gelände der Firma Bullinger in Schäfstall trainiert. Erst kurz vor Wettbewerbsbeginn erhielten die Teilnehmer den Plan, den es galt so präzise wie möglich in die Realität umzusetzen. „Es stellte sich heraus, dass wir wirklich gut vorbereitet waren, denn es wurde so ziemlich alles gefordert, was wir in Deutschland trainiert hatten“, berichtet Niklas.

Vier Tage Vollgas: Das deutsche WM-Team der Landschaftsgärtner, Julian Maier und Niklas Stadlmayr (vorne), sicherte sich mit konstant starker Leistung den 9. Platz im Wettbewerb "Landscape Gardening" bei den WorldSkills 2019 Kazan in Russland. Bild: AuGaLa

Insgesamt liefen alle Wettbewerbstage auch nach den Vorstellungen von Niklas und Julian, nur am letzten Tag gab es einen Schreckmoment. Die Pumpe, die einen kleinen Wasserfall antreiben sollte, war 30 Minuten vor Ende der Wettkämpfe ausgefallen. „Da war Panik angesagt“, so Niklas. Doch da es sich um einen technischen Defekt handelte, entschied die Jury auf einen Punktabzug zu verzichten. Und so reichten die beiden eine Gartenlandschaft bestehend aus Rollrasen, Pflastersteinen, einer Deko-Wand, einem Holz-Steg und einem kleinen Teich ein.

Julian Maier (links) aus Laugna und Niklas Stadlmayr (rechts) aus Tapfheim freuten sich zusammen mit ihrem Trainer Johannes Gaugel (Mitte) über den 9. Platz bei der Berufe-WM in Kazan. Bild: AuGaLa

Am Ende holten sich die Schweizer vor dem Duo aus Südtirol die Goldmedaille. Doch Niklas und Julian waren dennoch zufrieden. „An vier Tagen können immer Mal zehn Minuten dabei sein, wo etwas nicht hundertprozentig perfekt läuft“, berichtet Niklas und verrät, dass die anfängliche Enttäuschung, dann doch schnell verflogen sei. Schließlich war das Event schon alleine ein Erlebnis.

Abschlussfeier im Fußballstadion von Kazan

„Bei der Eröffnungsfeier war das komplette Fußballstadion von Kazan gefüllt. Das war der absolute Hammer“, erklärten Julian und Niklas und fühlten sich beim Einmarsch der Nationen, wie bei den Olympischen Spielen. Auch bei der Abschlussfeier mit Siegerehrung ließen sich die Gastgeber nicht lumpen und bereiteten den „Athleten“ einen würdigen Abschied. Julian und Niklas erhielten hier sogar noch eine „Medallion for Excellence“, für überdurchschnittlich gute Leistungen. Ein versöhnlicher Ausklang einer aufregenden Weltmeisterschaft.

Insgesamt traten 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 34 „Skills“ für das Team Germany in Kazan an. Am Ende sprangen zwei Goldmedaillen bei den Fliesenlegern und den Zimmerern heraus.

