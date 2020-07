00:32 Uhr

Donauwörther Imker haben regen Zulauf

Auch die Zahl der Bienenvölker ist rasant gewachsen

Die Jahresversammlung des Donauwörther Imkervereins fand wegen Corona mit zeitlicher Verspätung statt und musste unter sehr ungewöhnlichen Bedingungen abgehalten werden. Im Jahresbericht blickte Vorsitzender Alfred Hofmann auf die Veranstaltungen zurück. Das Wichtigste: Den Honigbienen gehe es gut – und die Corona-Krise mache ihnen nichts aus. Ganz im Gegenteil profitierten die Honigbienen mit allen Insekten von den besseren Umweltbedingungen, so Hofmann. Die erste Honigernte, welche zum großen Teil den Blütenhonig aus der Obst- und Rapsblüte bringt, sei bei vielen Imkern gut und besser ausgefallen als im Vorjahr.

Die Eröffnung der Blühwiese in der Promenade am 20. Mai in Anwesenheit der Präsidenten des Landes- und Bezirksverbandes, Stefan Spiegl und Rainer Holzapfel, sowie des Stadtrates mit Armin Neudert und den Mitgliedern des Vereins war neben dem Ausflug nach Veitshöchheim zur Landesanstalt für Bienenkunde einer der Höhepunkte in 2019. In den monatlich stattfindenden Stammtischrunden mit Vorträgen wird versucht, aktuelle Themen aus der Bienenwelt zu vermitteln und Hilfestellung für alle Fragen der Bienenhaltung zu geben. Besonders für die Jungimker sind diese Angebote wichtig und interessant.

Der Imkerverein hat sich im Jahr 2019 erfolgreich weiterentwickelt, was auf die sehr beliebte Imkerausbildung zurückzuführen ist. Die Mitgliederzahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren von 67 auf 125 erhöht. Gleichzeitig stieg auch die Anzahl der Bienenvölker in der gleichen Zeit von 471 auf 700. Jedoch mussten in diesem Jahr fast alle Veranstaltungen bisher abgesagt werden, auch die praktische Imkerausbildung fand nicht statt und wurde auf das nächste Jahr verschoben.

Rita Strauch gab nach zehn Jahren ihr Amt als Schriftführerin und als Nachfolgerin wurde Barbara Steib gewählt. Die neue Satzung, die den Verein künftig „gemeinnützig macht“, wurde einstimmig angenommen. Der Verein kann damit künftig Spendenbestätigungen ausstellen. Die Beitragserhöhung von 30 auf 35 Euro wurde ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen. Da der Verein künftig einen erhöhten Beitrag an den Landesverband abführen muss, war die Erhöhung laut Verein notwendig geworden.

Breiten Raum nahm dann der Neubau eines Lehrbienenstandes ein. Nachdem der Verein den bisherigen Standort an der Bäldleschwaige verlassen musste, hat der Vorstand im Biergarten Gumpp ein neues Zuhause gefunden. Der Imkerverein Donauwörth konnte von den Eigentümern des Biergartens eine kleine Fläche unbefristet und kostenlos pachten und wird darauf nun auch ein kleines Gebäude in der Größe von gut 25 Quadratmetern in Eigenregie errichten. (dz)

Themen folgen