00:35 Uhr

Donauwörther Klimawoche hat begonnen

Bis Samstag zahlreiche Veranstaltungen

Die dritte Donauwörther Klimawoche hat am Sonntag mit einem Gottesdienst sowie mit einem Waldparcours im Stadtwald begonnen. Im Rahmen diese Themenwoche sollen wieder viele Aspekte des gesellschaftlichen Lebens im Hinblick auf den Klimawandel beleuchtet werden. Ganz besonders im Fokus steht heuer das Thema Nachhaltigkeit.

Bis Samstag werden in der laufenden Woche zahlreiche Veranstaltungen rund um den Themenkomplex „Klima und Energie“ in Donauwörth angeboten, die allen interessierten offenstehen:

„Laudato si“ – die Umweltenzyklika von Papst Franziskus (Vortrag von Dekan Neuner im katholischen Pfarrheim „Zu unserer Lieben Frau“ (19 Uhr).

„Das blaue Wunder“ – Lesung und Gespräch mit der Meeresbiologin und Autorin Frauke Bagusche über das Wunder Meer und dessen Vermüllung (Zeughaus, 19 Uhr).

Vortrag „Chancen und Risiken der energetischen Gebäudesanierung“ mit Energieberater Klaus Röthele (Zeughaus, 19 Uhr).

„Fridays for Future“ – eine Diskussion mit Vertretern des Klimaschutzbeirates und Schülern (Zeughaus, 13 Uhr; Moderation: DZ-Redakteur Thomas Hilgendorf).

Ebenfalls am Freitag findet von 15.30 bis 17.30 Uhr eine Fahrradtour durch den Stadtwald mit Stadtförster Michael Fürst statt (Treffpunkt ist am alten Bundeswehrschießplatz in der Parkstadt).

Führung durch die Donauwörther Kläranlage. Zur Teilnahme sind Anmeldungen unter der Telefonnummer 0906/789157 erforderlich. (hilg)

Themen folgen