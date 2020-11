vor 52 Min.

Donauwörther Schülerin ist Sprecherin der schwäbischen Realschüler

Leonie Lindemeir geht in Donauwörth zur Schule. Nun wurde sie zur Bezirksschülersprecherin für die Realschulen in Schwaben gewählt.

Leonie Lindemeir besucht die Realschule St. Ursula in Donauwörth. Nun hat die 16-Jährige ein weiteres verantwortungsvolles Amt inne.

Leonie Lindemeir besucht die zehnte Klasse der Donauwörther Realschule St. Ursula. Dort ist die 16-Jährige auch Schülersprecherin. Nun hat sie aus diesem Amt heraus aber sozusagen weiter Karriere gemacht, denn Leonie Lindemeir ist zur Bezirksschülersprecherin für die Realschulen in Schwaben gewählt worden. Über ihre Ziele, Hoffnungen und Wünsche spricht sie in diesem Interview.

Wie wird man Bezirksschülersprecherin? Muss man sich dafür bewerben oder wird man ausgesucht?

Lindemeir: Voraussetzung, ist, dass man Schülersprecherin an seiner Schule sein muss. Dann bekommt man eine Vorlage, zu der man eine Bewerbung schreibt.

Wird man zu einer Art „Vorstellungsgespräch“ eingeladen, oder geht das alles schriftlich?

Lindemeir: Das geht alles schriftlich. Man füllt einen Fragebogen aus, mit dem man sich für das Amt als Bezirksschülersprecherin für die Realschulen bewirbt.

Welche Aufgaben hat eine Bezirksschülersprecherin?

Lindemeir: Zu meinen Aufgaben gehört es, mich mit anderen Schulen auszutauschen, beispielsweise über die Notenbildung, speziell bei uns den Marchtaler Plan. Es geht aber auch um Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen wie zum Beispiel Verweise oder um die Hausordnung. Ich bin auch dafür zuständig, neue Ideen und Wettbewerbe an unsere Schule zu bringen, etwa Projekte wie „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Außerdem halte ich Kontakt zu Lehrer- und Elternverbänden sowie dem jeweiligen Bezirksjugendring.

Haben Sie auch Aufgaben, die über unsere Schule hinausgehen?

Lindemeir: Es gibt immer sogenannte Landesschülerkonferenzen, die nächste wird am 21. Dezember online stattfinden. Dort werden die Bezirksschülersprecher eingeladen, um mit den letztjährigen Landesschülersprechern über aktuelle Probleme zu diskutieren.

Wie viele Bezirksschülersprecher gibt es?

Lindemeir: Es gibt insgesamt 40 Bezirksschülersprecher: sieben von Förderschulen, sieben von Mittelschulen, acht von Realschulen, acht von Gymnasien, sieben von Berufli-chen Schulen und drei von der FOS/BOS.

Was bedeutet „Schule“ für Sie?

Lindemeir: Schule ist ein Ort zum gemeinsamen Lernen, durch welchen ich meinen Wissenshorizont für das zukünftige Leben erweitern kann.

Was möchten Sie speziell an Ihrer eigenen Schule, der Realschule St. Ursula in Donauwörth, erreichen?

Lindemeir: Dass Schüler gerne zur Schule gehen und sich täglich darauf freuen, etwas Neues zu lernen. Es soll alles gemeinschaftlich sein, sodass sich alle im Miteinander wohlfühlen. Als Bezirksschülersprecherin möchte ich mit meinen neuen Aufgaben wachsen und immer ein offenes Ohr für die Wünsche und Probleme der Schüler haben.

