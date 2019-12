vor 2 Min.

Donauwörther Stiftung zeichnet junge Mediziner aus

Die Dr.-Wolfbauer-Stiftung vergibt wieder Förderpreise in Höhe von 15000 Euro. Partnerschaft mit der Uniklinik Augsburg.

Die Donauwörther Dr. Wolfbauer-Stiftung hat an der Universitätsklinik Augsburg mehrere junge Mediziner mit Förderpreisen für besondere Leistungen in Höhe von 15000 Euro ausgezeichnet. Die Stiftung hatte der frühere Donauwörther Medizinaldirektor und Chirurg Dr. Josef Wolfbauer 1988 gegründet, um medizinische Wissenschaft und Forschung zu fördern. Insgesamt hat die Dr.-Wolfbauer-Stiftung in den 31 Jahren ihres Bestehens Projekte und medizinische Talente mit mehr als 735000 Euro gefördert. In den vergangenen elf Jahren vergab sie alleine in Partnerschaft mit dem Klinikum Augsburg insgesamt über 200000 Euro Fördergelder.

Nun zeichnete die Jury Mediziner in Augsburg für Leistungen in Bereichen wie klinischer Studien, bioinformatischer Methoden bis hin zu psychosozialen Faktoren in der Krankheitsentstehung aus. Der Vorsitzende der Stiftung, der Donauwörther Chirurgie-Chefarzt Dr. Frank Erckmann, unterstrich die Bedeutung der Partnerschaft mit der neuen Augsburger Universitätsklinik: „Die Kooperation der Donau-Ries-Kliniken mit der Uniklinik ist für die Versorgung der Patienten in unserer Region vorteilhaft.“ Erckmann wünschte sich für die Klinik Donauwörth eine gute Zusammenarbeit mit der Uniklinik bei der Ausbildung von Studenten und jungen Medizinern. An der Preisverleihung im Rahmen des Wissenschaftstages nahmen auch die Präsidentin der Uni Augsburg, Sabine Doering-Manteuffel, und die Gründungs-Dekanin der Medizin-Fakultät, Prof. Dr. Martina Kadmon, teil. Sie berichteten über die dynamische Entwicklung an der jungen Uni-Klinik, speziell im Bereich Forschung und Lehre.

