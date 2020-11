vor 19 Min.

Donauwörther Wirte starten Weihnachts-Aktion für Kinder

Christine und Armin Schnabel vom Gasthof Goldener Hirsch in Donauwörth wollen dieses Jahr wieder vielen Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen.

Auch 2020 startet das Wirtspaar Schnabel vom Goldenen Hirschen in Donauwörth eine Aktion für Kinder. So können Sie an der Aktion teilnehmen.

Von Barbara Wild

700 Geschenke haben sich letztes Jahr bei Christine und Armin Schnabel gestapelt. Jedes einzelne war eine Spende von Bürgern aus Donauwörth und Umgebung. Sie alle beteiligten sich an der Spendenaktion des Wirtspaares. Das erklärte Ziel: Auch Familien, die es sich nicht leisten können, ein tolles Weihnachtsfest zu ermöglichen – mit Festessen, Christbaum und eben auch Geschenken.

Die Resonanz auf die Premiere hatte das Ehepaar Schnabel einfach überwältigt und es war keine Frage für sie, dass sie auch 2020 etwas Vergleichbares auf die Füße stellen wollen. Ein Festessen in der Wirtsstube des Goldenen Hirschen samt Geschenkeübergabe kann es freilich nicht geben. 2020 ist das Jahr des Wunschbaumes.

Donauwörther Wirte erfüllen 80 Kindern ihren Weihnachtswunsch

Ganz nach dem Motto: „Jedes Kind hat einen Wunsch frei“, hat Armin Schnabel mit der Donauwörther Tafel und dem Kinderheim auf Gut Hemerten Kontakt aufgenommen. Die Kinder und Jugendlichen, die auf dem Gut leben, und der Nachwuchs der Familien, die regelmäßig bei der Tafel ihre Lebensmittelpakete abholen, durften auf einen großen goldenen Holzstern ihren Namen, ihr Alter und eben ihren Wunsch notieren.

Insgesamt werden es etwa 80 Kinder sein, für die das Ehepaar Schnabel in diesem Jahr ein bisschen Christkind spielt. „Jedes Kind sollte sich zu Weihnachten etwas wünschen, worauf es sonst keine Chance hat“, so die Überzeugung des Paares, das selbst Kinder hat.

Aktion im Gasthaus Hirsch in Donauwörth startet am 29. November

Ab Sonntag, 29. November, hängen die Wunsch-Sterne der Kinder im Gasthaus Hirsch an einem großen Weihnachtsbaum. Jeder, der einem Kind eine Freude machen will, kann sich – unter Einhaltung der Hygieneregeln – einen Stern aussuchen und das Geschenk wieder beim Wirt abgeben. Der übergibt es am 16. Dezember wieder an die Tafel, die es wiederum bei der Lebensmittelausgabe verteilt.

Nachdem es für den Gegenwert des Geschenkes keine Grenze gab, bedeuten die verschiedenen Sterne auch unterschiedlich hohe Spendenbereitschaft. „Wir helfen aber gerne dabei, den passenden Stern für jeden zu suchen“, sagt Armin Schnabel. Wer nicht ins Gasthaus kommen mag, kann sich einen Stern auch per Post zuschicken lassen. Das Päckchen würden die Wirtsleute und ihr Team sogar abholen, weil sie für Essenslieferungen sowieso rund um Donauwörth unterwegs sind. Sterne, die übrig bleiben, will das Wirtspaar selbst übernehmen. Im vergangenen Jahr haben sehr viele Bürger Geld für die Aktion „geschenkte Weihnacht“ gespendet. „Davon ist noch etwas übrig und wir werden es 2020 verwenden“, sagt Schnabel. Möglich wäre aber auch, dass sich Nachbarschaften oder Familien für einen Stern zusammentun. Hauptsache, alle Kinder können sich an Heiligabend über ein tolles Paket freuen.

Wer sich bei der Aktion beteiligen will, kann sich im Gasthaus melden unter 0906/3124 oder per Mail an info@goldener-hirsch-donauwoerth.de.

