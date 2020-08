vor 16 Min.

Donauwörther dreht nachts Musik auf: Polizei stellt Strom ab

Ein Donauwörther hat am Samstagnacht zu laut Musik gehört. Selbst als die Polizei kam, reagierte er nicht. Die ergriff drastischere Schritte.

Mehrere Anwohner haben sich am Samstagabend wegen einer massiven Ruhestörung in der Parkstadt bei der Polizei beschwert. In einem Wohnblock in der Perchtoldsdorfer Straße lief den Aussagen der Nachbarn zufolge seit mehr als einer Stunde aus der Wohnung eines 36-jährigen Mieters laute Musik.

Klingen, Rufen, Klopfen - der Donauwörther reagierte nicht

Die Beamten, die vor Ort kamen, versuchten den Bewohner mit Klingeln, Klopfen und Rufen dazu zubringen, die Tür zu öffnen. Doch der Mann reagierte nicht. Als weitere Maßnahmen vorbereitet wurden, schaltete der Bewohner die Musikanlage komplett aus.

Kurz nach Abfahrt der Streifen um 21.15 Uhr ging aber alles von vorne los. Die Nachbarn meldeten erneut laute Musik. Wieder war es den Beamten nicht möglich, den Anwohner zu erreichen oder die Tür zu öffnen. Schließlich ergriffen die Beamten andere Mittel: Sie ließen den Strom in der Wohnung des Mieters abstellen.

Dies zeigte Wirkung, denn der Mann hielt sich an die Nachtruhe und ließ seine Musikanlage ausgeschaltet, auch nachdem der Strom wieder eingeschaltet worden war. Laut Polizei Donauwörth kann sich der 36-Jährige darauf einstellen, eine Anzeige nach dem bayerischen Immissionsschutzgesetz zu kassieren. (dz)

