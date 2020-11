vor 17 Min.

Donauwörther spielt in Rolle in TV-Werbung

Plus Kevin Neumann aus Donauwörth ist eines der Werbegesichter einer großen Autowerkstatt. Wie es dazu kam und wie er diese Fernseh-Erfahrung erlebt hat.

Von Daniel Weigl

Wer kennt es nicht: Nach einem anstrengenden Arbeitstag freut man sich auf einen gemütlichen Fernsehabend. Die Tüte Chips liegt bereit, und das Lieblingsgetränk ist eingeschenkt. Der Film läuft, es fängt gerade an, so richtig spannend zu werden, dann das: Werbung. Binnen weniger Sekunden fällt die Aufmerksamkeit für das Fernsehgerät ab, und man widmet sich dem Smartphone oder füllt das Getränk auf. Nicht so bei Kevin Neumann. Denn wenn die Werbung läuft, macht der 29-Jährige erst richtig große Augen. Mit ein bisschen Glück sieht er sich nämlich selbst im Fernsehen. In der Pause beispielsweise nach Günther Jauch und vor Bruce Willis.

Kevin Neumann ist ein aktuelles Werbegesicht von Carglass und momentan in einem 15 Sekunden-Spot bei zahlreichen privaten Fernsehsendern zu sehen. Auch zur besten Sendezeit. „Das ist schon cool, wenn man sich so im Fernsehen sieht“, verrät der Leiter eines Service-Centers für Autoglas in Donauwörth.

Drei Tage lang stand der Donauwörther im Juli vor der Kamera

Im Juli wurde der Spot in Rosenheim abgedreht. Drei Tage lang stand Neumann mit zwei Mitstreitern mehrere Stunden vor der Kamera. „Das war sehr aufregend und eine ganz neue Welt für mich“, erklärt der gelernte Kfz-Mechatroniker. Neumann wirbt für den Service der Online-Terminvereinbarung seines Arbeitgebers und hält dabei ein Smartphone in die Kamera. Die Sequenz wurde mehrmals abgedreht. Am Ende kamen 15 Sekunden TV-Werbung heraus. „Schon verrückt, was da für ein Aufwand betrieben wird“, staunt Neumann.

Dabei stand er diesen Sommer nicht das erste Mal vor der Kamera. Bereits 2017 spielte er in einem Werbespot mit. Beworben hat er sich ein Jahr zuvor bei einem Marketing-Event seines Arbeitgebers in Berlin. Jeder Mitarbeiter konnte spontan mitmachen und sollte einen Satz in die Kamera sprechen. Aus Hunderten Bewerbungen wurde Kevin Neumann schließlich ausgewählt. „Beim ersten Dreh war ich tierisch aufgeregt, weil das alles Neuland für mich war“, so der Donauwörther Filialleiter.

Der Donauwörther hat nun schon seinen zweiten Werbespot gedreht

Mittlerweile hat er schon seinen zweiten Werbespot abgedreht auch schon mehrere Fotoshootings unter anderem für einen Kalender des Autoscheibenspezialisten absolviert. „Mir macht das riesig Spaß und würde jederzeit wieder mitmachen“, erklärt der 29-Jährige und verrät, dass es „schon toll ist, von Bekannten und Freunden darauf angesprochen, zu werden“. Einmal habe ihn sogar ein Kunde bei der Reparatur seines Wagens im Donauwörther Service-Center gefragt: „Ich kenn Sie doch! Sie sind doch der Typ aus dem Fernsehen?“

Neumann freut sich über solche Begegnungen, weiß aber auch, dass es nur eine gelungene Abwechslung zu seinem Job ist. Denn als „Ein-Mann-Betrieb“ in Donauwörth ist Kevin Neumann von der Kundenannahme bis zur Reparatur auf sich alleine gestellt. Da ist so ein Werbe-spot doch eine willkommene Abwechslung. Und wer weiß, vielleicht ist er demnächst noch öfters im Fernsehen zu sehen.

