vor 50 Min.

Donauwörtherin wird Opfer eines Telefonbetrugs, hat aber Glück im Unglück

Ein Unbekannter ruft bei einer 77-Jährigen aus Donauwörth an, weil es angeblich Probleme mit ihrem Konto gibt. Sie gibt ihm die PIN, aber Geld fehlt keines.

Wie die Polizei berichtet, hat sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person telefonisch bei einer 77-Jährigen in Donauwörth gemeldet und sich als Angestellter einer Augsburger Bank ausgegeben, bei der die Frau auch tatsächlich ein Konto besitzt. Der Anrufer teilte der Donauwörtherin mit, dass es „Probleme mit ihrem Konto“ gebe, was allerdings eine Lüge war. Er benötige aber deshalb dringend die PIN zu ihrem Onlinebanking-Zugang.

Die Seniorin wurde den Beamten zufolge derart unter Druck gesetzt, dass sie dem Anrufer ihre Daten samt PIN nannte. Kurz darauf kamen ihr Zweifel allerdings ob der Legitimität des Anrufers. Sie erkundigte sich daher telefonisch bei ihrem echten Bankberater.

Der Täter hatte schon Zugriff auf das Konto

Dieser teilte der 77-Jährigen daraufhin mit, dass der Unbekannte bereits unberechtigten Zugang zum Konto der Frau erlangt hatte. Die Geschädigte hatte ersten Erkenntnissen zufolge jedoch Glück: Es erfolgte noch keine Abbuchung. Ein finanzieller Schaden ist daher bislang nicht entstanden.

Eine sofortige Änderung der Zugangsdaten wurde veranlasst. Die Polizeiinspektion Donauwörth führt nun ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs.

Lesen Sie auch:

Themen folgen