vor 35 Min.

Donauwörtherinnen starten am Samstag eine Kreide-Malaktion in der Parkstadt

Mitmalen! Am Samstag gibt es eine Malaktion in Donauwörth..

In der Parkstadt findet am Samstag eine Kreide-Malaktion zum zum Thema Freundschaft statt. Angeleitet wird die Aktion von zwei Donauwörtherinnen.

Die Straßen in Donauwörth werden bunter: Am Samstag findet eine Malaktion mit Straßenkreide in der Parkstadt statt. Eingeladen sind alle, die Lust haben, sich eine Kreide zu schnappen und sich zusammen auf dem Asphalt kreativ auszutoben. Der Aufruf diesmal: „Bring deinen Freund oder deine Freundin mit und zeigt uns, was Freundschaft für dich ist.“

Angeleitet wird die Aktion zum Thema Freundschaft von den Donauwörtherinnen Franziska Schißler und Bernadette Rödl, die seit einigen Monaten immer wieder auf den Donauwörther Straßen mit Kreide malen und ihr Kunstwerke auf Social-Media-Plattformen (@chalkylovesdon) veröffentlichen. „Wir möchten die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringen. Freundschaft ist ein alters- und kulturübergreifendes Thema, das jeder versteht und uns alle verbindet“, sagt Franziska Schißler.

Die Malaktion findet in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus statt. Los geht es am Samstag um 16 Uhr am Platz vor dem Mehrgenerationenhaus im Haus der Begegnung (Andreas-Mayr-Straße 3b). Kreide zum Malen gibt es vor Ort. Für Essen und Musik ist auch gesorgt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf den 19. September verschoben. (dz)

