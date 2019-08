vor 36 Min.

Doppelmoral zulasten der Bauern im Kreis Donau-Ries?

Plus Der Bayerische Bauernverband (BBV) im Kreis Donau-Ries kritisiert den Handelsvertrag zwischen Europäischer Union, den USA und den Mercosur-Staaten.

Der Bayerische Bauernverband (BBV) im Landkreis Donau-Ries kritisiert den Handelsvertrag zwischen EU, den USA und den Mercosur-Staaten heftig. „In keinem Land der Welt wird über Umweltschutz, Klimaerwärmung, Massentierhaltung und Tierwohl so heftig diskutiert, wie in Deutschland“, schreibt Michael Stiller von der geschäftsstelle in Donauwörth. „Fast täglich werden in den Medien neuen Forderungen nach besseren Haltungsstandards für ihre Tiere öffentlich diskutiert, obwohl die aktuellen Haltungsvorschriften in Deutschland weltweit einer der strengsten sind“, fügt Kreisobmann Karlheinz Götz hinzu.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Zwangsimport von Rindfleisch? Erst vor kurzem wurden die Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten abgeschlossen und vereinbart, dass künftig 45000 Tonnen Rindfleisch aus Südamerika zusätzlich importiert werden sollen. Mit dem neuen Handelsvertrag zwischen den USA und der EU erfolge nun eine Umverteilung des zollfreien Kontingents, dass die USA 80 Prozent des gesamten zollfreien Importkontingent der EU beliefen darf. Gleich, welche Standards dort gelten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Diese Handelsabkommen bedeuteten erhebliche Wettbewerbsnachteile für unsere heimischen Rindfleischerzeuger, kritisiert BBV-Geschäftsführer Michael Stiller. „Mit dieser Doppelmoral auf dem Rücken von unseren heimischen Bauernfamilien muss endlich Schluss sein.“ Schlechte Ernte: So kämpfen die Bauern mit dem Klima Hunderte Betriebe in der Region betroffen In der Region sind, wie Michael Stiller unserer Zeitung mitteilt, 376 Mastbullenhalter sowie 435 Milchviehhalter betroffen. Es könne nicht sein, dass die EU den heimischen Markt mit Rindfleisch überschwemmt, dass zu fragwürdigen Bedingungen produziert wird. Es dürfte, so der BBV, „weitgehend bekannt sein, dass die USA und Südamerika Mastrinder in sogenannten Feedlots, Rinder zu hunderten eingepfercht auf nacktem Boden oftmals knöcheltief im Schlamm stehen und ohne jeden Schutz vor Witterungseinflüssen gehalten werden“. Die Mast unter intensivem Einsatz von Wachstumshormonen, was in Deutschland schon längst verboten ist, sei dort Standard. Hinzu komme der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen – „die deutlich laschere Handhabung bei der Zulassung von Pflanzenschutzmittel und der erheblich geringere Arbeitsschutz der Menschen spielten anscheinend beim Abschluss dieser einseitigen Handelsabkommen keine Rolle“. „Wo bleibt hier der Aufschrei der Bevölkerung?“, fragt sich Götz. Der Bauernverband fordert hier seit Jahren die Einführung einer staatlichen verpflichtenden Kennzeichnung von Tierwohl bei Fleisch in Deutschland. Es müsse für den Verbraucher mit einem einfachen Blick ersichtlich sein, nach welchem Tierwohl das Fleisch erzeugt wurde und wo der Rohstoff, Fleisch, Getreide und Milch im angebotenen Produkt herkommt. Nur so könne der Verbraucher objektiv selbst entscheiden welchen Standard er einkauft. Zudem fordert der BBV die Einführung einer gesonderten Stufe (Kennzeichnung) für Produkte aus Drittstaaten, die die EU-Erzeugungsbedingungen nicht erfüllen, sagt Stiller. (dz)

Themen Folgen