vor 25 Min.

Dorffilmwoche als Höhepunkt

Die Interessengemeinschaft Rainer Winkel blickt auf Gut Sulz auf das vergangene Jahr zurück. Der Veranstaltungsort ist nicht zufällig gewählt, denn dort steigt heuer wieder das Festival

Zum ersten Mal in der 27-jährigen Geschichte der IG Rainer Winkel hat man sich zur Mitgliederversammlung auf Gut Sulz bei Münster getroffen. Der Versammlungsort war nicht zufällig gewählt: Von 25. bis 28. Juli wird dort das 6. Rainer Winkel-Festival stattfinden. Vorsitzender Johannes Geier konnte nun das vollständige Programm präsentieren. Das Festival sei alle zwei Jahre ein besonderer Kraftakt, so Geier, an dem mehr als 100 Mitglieder und Freiwillige zusammenarbeiten.

Bei seinem Rückblick auf das vergangene Jahr bezeichnete die 3. Gempfinger Dorffilmwoche als „herausragend“. Besonders die Theo Berger Dokumentation „Der Al Capone vom Donaumoos“ hatte wohl das Interesse getroffen – dreimal „ausverkauft“ konnte gemeldet werden. Durch die Anwesenheit des Regisseurs konnte man auch hinter die Kulissen der Person und des Kriminellen blicken. Annähernd 1000 Besucher an den sechs Tagen zeigten ein großes Interesse an der Dorffilmwoche. Das einmalige Ambiente des Kramerhofs wurde vielfach gelobt. Trotzdem wird derzeit überlegt, ob es 2020 wieder eine Filmwoche geben wird.

Wie viele andere Vereine auch war die Interessengemeinschaft mit der neuen Datenschutzverordnung beschäftigt und es musste die „neue“ Webseite auf den aktuellen Stand gebracht werden. Mit dem Beitritt zur Markenpartnerschaft „Donauries“ konnte man die Region Rainer Winkel in den Landkreis verstärkt einbringen.

Schriftführerin Johanna Ruisinger aus Baar berichtete von wenig Bewegung bei den Mitgliederzahlen. Nur das Durchschnittsalter steige scheinbar „unaufhörlich“. Die Verjüngung des Vereins wird sicherlich eine der Zukunftsaufgaben, so Geier. Kassier Harald Huber aus Rain berichtet ebenfalls von wenig Bewegung auf der Habenseite des Kontos. Man habe am Jahresende rund 200 Euro mehr auf dem Konto als Ende 2018. Kassenprüfer Heinz Lange aus Rain und Sigi Lesiak aus Feldheim attestierten eine einwandfreie Kassenführung. Somit war die einstimmige Entlastung des Vorstands eine logische Folge.

Harald Huber wies dann noch auf den erstmalig, derzeit laufenden Band- und Musikerwettbewerb im Vorfeld des Festivals hin. Sechs Bands unterschiedlichster Musikrichtungen haben sich bis zum Ende der Bewerbungsfrist beworben. Die Jury hat mittlerweile die Teilnehmer der Halbfinals festgelegt (siehe Seite 33). Der Sieger wird am Samstag, direkt vor Keller Steff, als Vorband beim Festival auftreten. Ein derartiger Wettbewerb dürfte in der Region bislang einmalig sein, da die Bewerber mindestens zwei selbst komponierte Stücke vorstellen müssen und mindestens ein Mitglied der Band seinen Wohnort im Rainer Winkel haben muss. Mit der Bitte, diese Aktivitäten mit Tatkraft zu unterstützen, beendete der Vorsitzende die Versammlung. (gei)

Themen Folgen