29.06.2018

Doris Ritter führt jetzt die Caritas

Maria Bauer gibt ihr Amt als Vorsitzende des Kreisverbands ab

Der Caritasverband für den Landkreis Donau-Ries hat eine neue Vorsitzende. Doris Ritter aus Nördlingen übernahm das Amt von Maria Bauer (Donauwörth). Die führte den Verband seit dem Jahr 2000 und schied nun auf eigenen Wunsch hin aus.

Neben der Tätigkeit im Vorstand des Verbands arbeitet Maria Bauer ehrenamtlich nach wie vor in der Donauwörther Tafel, die sie 2004 gründete. Im Rahmen des feierlichen Abschieds im Rahmen der Mitgliederversammlung berichteten die zwei ehemaligen Geschäftsführer des Verbandes, Alfons Schraml und Martin Gaertner über die Zusammenarbeit. Schraml bescheinigt seiner ehemaligen Vorsitzenden den persönlichen Einsatz und viel Engagement, nicht nur für die Tätigkeit als Vorsitzende, auch darüber hinaus in verschiedenen kirchlichen Gremien. Gaertner lobt Maria Bauers Stärke, Verhandlungsgeschick, Herz und Verstand im Sinne der Caritas. Der aktuelle Geschäftsführer Branko Schäpers unterstrich das durch seine Vorgänger Gesagte und übergab Maria Bauer ein kleines Dankeschön. Die Anwesenden erhoben sich von den Plätzen und applaudierten. Dies zeigte, wie viel Würdigung und Anerkennung die scheidende Vorsitzende bei Mitgliedern und Mitarbeitern genoss und nach wie vor genießt.

Doris Ritter wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Studiendirektorin unterrichtet am Beruflichen Schulzentrum in Nördlingen. Ehrenamtlich engagiert sie sich im Pfarrgemeinderat von St. Salvator. Alle Anwesenden wünschten ihr viel Erfolg in der neuen, anspruchsvollen Aufgabe.

Als weitere Vorstandsmitglieder fungieren Birgit Rößle als 2. Vorsitzende und Dekan Robert Neuner. In den Caritasrat, dem Aufsichtsgremium des Verbandes, wurden Veit Meggle und Wilhelm Roßkopf als neue Mitglieder gewählt. Wolfgang Fackler, Konrad Häfele, Gerhard Rauwolf und Albert Riedelsheimer bleiben als ehrenamtliche Räte dem Verband treu. Claudia Marb, Martin Reitinger und Günter Schön stellten sich nicht mehr zur Wahl.

Der Caritasverband im Donau-Ries unterstützt Menschen in schwierigen Lebenslagen, unabhängig von religiöser oder weltlicher Anschauung. Er ist die Untergliederung des Deutschen Caritasverbandes, dem größten privatrechtlichen Arbeitgeber Deutschlands.

Die Caritas ist der Wohlfahrtsverband der römisch-katholischen Kirche. Die Caritas ist nach eigenem Verständnis mehr als eine Organisation. Sie sei eine Grundhaltung gegenüber Menschen, besonders gegenüber Menschen in Not. Ihre Wurzeln habe sie in der Liebe Jesu zu den Menschen.

Man wolle ohne Ansehen der Nation, des Status oder der Konfession den Menschen mit Liebe und Achtung begegnen – in Deutschland und weltweit. (dz)

