Drängelei an Kasse in Donauwörth: Schlag auf den Kopf

In einem Verbrauchermarkt in Donauwörth beachtet ein Kunde die Corona-Abstandsregeln nicht - und wird rabiat, als er kritisiert wird.

Abstand halten ist in Corona-Zeiten eine Grundregel. Daran hat sich ein Kunde in einem Verbrauchermarkt in Donauwörth nicht gehalten. Ein anderer Mann monierte dies – und die Situation eskalierte. Nach Angaben der Polizei passierte dies am Samstag um 19.40 Uhr in einem Geschäft in der Dillinger Straße. An der Kasse war ein 59-Jähriger gerade dabei, seinen Einkauf zu bezahlen. In diesem Moment drückte sich offenbar ein anderer Kunde an ihm vorbei, um eine Plastiktüte aus dem Regal zu holen.

Täter schlägt 59-Jährigem mit einer Schachten auf den Kopf

Dem 59-Jährigen gefiel dies weniger. Er wies den Unbekannten auf die geltenden Corona-Abstandsregeln hin. Als Antwort schlug dieser mit einer Schachtel – vermutlich gefüllt mit Keksen – dem 59-Jährigen auf den Kopf. Das Opfer erlitt leichte Blessuren. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter entfernt.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

