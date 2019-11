vor 35 Min.

Drei Ausparkunfälle innerhalb nur einer Stunde

Im Stadtgebiet Donauwörth hat es drei Mal kurz hintereinander gekracht.

Gleich drei Ausparkunfälle beim Rückwärtsfahren passierten im Stadtbereich Donauwörth am Montag innerhalb von nur einer Stunde. Laut Polizei fuhr zunächst ein 35-jähriger Donauwörther um 11.50 Uhr im Unterdeck des Wörnitzparkhauses rückwärts aus einer Parktasche und streifte dabei einen gegenüberliegend geparkten Pkw. Um 12.33 Uhr rangierte dann eine 41-jährige Kaisheimerin ihr Auto, ebenfalls beim Rückwärtsausparken auf dem Abstellplatz eines Spielwarenhändlers in der Bahnhofstraße massiv gegen ein neben ihr stehendes Auto. Kurz darauf prallte auf der Parkfläche eines Drogeriemarktes in der Kaiser-Karl-Straße eine 57-jährige Donauwörtherin beim Ausfahren aus einer markierten Parklücke rückwärts in die Beifahrerseite einen stehenden Autos. Der gesamte Sachschaden der drei nahezu gleich gelagerten Fälle dürfte laut ersten Schätzungen bei etwa 5000 Euro liegen.

