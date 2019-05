00:33 Uhr

Drei Brennpunkte machen Sorgen

Immer mehr Bäumenheimer Bürger klagen über Lärm- und Ruhebelästigung und Glassplitter. An welchen Stellen im Ort das der Fall ist und was man dagegen tun könnte

Von Helmut Bissinger

Die Frage ist nicht neu: Wie sicher lebt man in Bäumenheim? Schon mehrmals wurde das Thema der öffentlichen Sicherheit und Ordnung diskutiert – auch im Gemeinderat. Im vergangenen Jahr wurde eigens ein Sicherheitsdienst eingesetzt, der antizyklische Kontrollgänge im Ort durchführte.

Als Brennpunkte hat man ausgemacht: den Marktplatz, den Spielplatz beim Rathaus und den Bereich um das Haus der Vereine. Zunehmend beklagen sich offenbar Bürgerinnen und Bürger über Ruhestörung, Lärmbelästigung, Sachbeschädigung und Verschmutzung. „Es ist nicht zu leugnen, dass es in unserer Gemeinde Problempunkte gibt“, sagt dazu Bürgermeister Martin Paninka.

Ab 22 Uhr treffen sich an Wochenenden, so die Beobachtung, oft Jugendliche. Zerbrochene Glasflaschen seien keine Seltenheit. Das gilt nach den Aussagen von Anliegern auch für den Spielplatz am Rathaus. Gelartige Substanzen seien sogar an Spielgeräten und auf den Grünflächen festgestellt worden, haben die Mitarbeiter des Bauhofs festgestellt. Beklagt werde außerdem laute Musik.

Im Winter habe es, so Bürgermeister Paninka, vermutlich wegen der Witterung deutlich weniger Beschwerden gegeben. Nun will der Rathauschef den Gemeinderat entscheiden lassen, ob wieder eine private Sicherheitsfirma engagiert werden soll wie im vergangenen Jahr. Das habe zu wesentlich weniger Vorkommnissen geführt. Bis einschließlich Oktober müsste der Sicherheitsdienst unterwegs sein.

Paninka bringt in diesem Zusammenhang auch eine „private Sicherheitswacht“ ins Gespräch. Um in ausreichender Form handlungsfähig zu sein, benötige die Kommune eine Grünanlagensatzung, die auf öffentliche Plätze in der Gemeinde ausgeweitet werden sollte. Auf dieses Regelwerk könnte sich die private Sicherheitswacht gegebenenfalls auch berufen und Bußgelder ausstellen. Dies sei ohne Satzung derzeit nicht möglich.

