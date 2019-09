vor 20 Min.

Drei Jahrzehnte Chorgesang voller Wohlklang

Der ausgezeichnete Singkreis Gempfing bei seinem Jubiläumskonzert in der Gempfinger Pfarrkirche.

Der Singkreis Gempfing feiert sein 30-jähriges Bestehen zwei Tage lang im Gempfinger Pfarrhof

In der vitalen Gempfinger Kulturszene gibt es ein besonderes Aushängeschild, das für Kenner der lokalen Chorlandschaft längst zu einem Qualitätsmerkmal geworden ist. Der Singkreis Gempfing hat sich über die Jahre mit seinem Wohlklang etabliert. 30 Jahre ist es nun her, dass Erich Hofgärtner das Ensemble gegründet hat – Grund genug zu feiern.

Das tat der Singkreis denn auch zwei Tage lang. Er startete das Jubiläum mit dem Chorkonzert „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ in der Pfarrkirche St. Vitus. Erich Hofgärtner, der den Chor seit 30 Jahren leitet, wurde vom Vorsitzenden Karl Rehm in seiner Ansprache besonders gewürdigt. Als besondere Gäste waren Landratstellvertreter Peter Thrul und die Vorsitzende des Sängerkreises Unterer Lech, Gabriele Meyer, dabei. Zahlreiche Besucher hatten sich in der Kirche eingefunden und lauschten dem beeindruckenden Chorgesang.

Nach dem gelungenen Kirchenkonzert mit Marienliedern und zeitgenössischer Chorliteratur gab es im Pfarrhof für aktive und ehemalige Sänger einen Bildervortrag von der Gründung bis 2019, den Karl Rehm zusammengestellt hatte und mit Erich Hofgärtner moderierte.

Für den zweiten Jubiläumstag hatte sich der Singkreis eine Veranstaltung der besonderen Art einfallen lassen: Viele Chormitglieder sind noch in anderen Gruppen (Castle Home Jazz Band, Saitenwechsel, Unterhopft, Feedback Revival, My Generation) aktiv. Sie musizierten abwechselnd und boten ein buntes Programm von Folk über Dixie bis zu Popmusik. Das Wetter war herrlich, die Stimmung bestens, und so wurde der Nachmittag ein voller Erfolg.

Der Chor wurde im Jahre 1989 von Erich Hofgärtner gegründet, der damals schon den örtlichen Kirchenchor leitete. Mit einigen jungen Sängerinnen und Sängern wollte er zeitgenössische Chormusik ausprobieren, die er während seines Studiums an der Universität Augsburg kennengelernt hatte. Der damalige Vorsitzende des Sängerkreises Unterer Lech, Alois Rupp, ermunterte den jungen Chor schon bald nach seiner Gründung, an mehreren Wertungssingen des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben teilzunehmen. Aufgrund der guten Bewertungen durfte das Ensemble als Auswahlchor bei internationalen Chorbegegnungen in Trient, Linz, Füssen und Kempten den Chorverband Bayerisch-Schwaben vertreten. Es folgten mehrere Aufnahmen beim Bayerischen Rundfunk, sodass der Singkreis Gempfing auch gelegentlich im Radio zu hören ist.

Mit 25 Mitgliedern ist er inzwischen zu einem richtigen Kammerchor angewachsen, der sich im Laufe seines 30-jährigen Bestehens ein umfangreiches Repertoire aus verschiedenen Stilrichtungen erarbeitet hat. Eine enge Zusammenarbeit verbindet den Chor mit dem Rundfunksprecher Martin Fogt, der den Singkreis auf Konzerten als Rezitator begleitete. Mit ihm wurde im Jahre 2017 eine CD mit weihnachtlichen Chorsätzen aufgenommen.

