18.05.2019

Drei Männer nur mit Gitarre

Liedermacher in der Schmutterhalle

„Oana muass ja macha“ – so nennt sich das druckfrische Album und das dazugehörige Bühnenprogramm des Trios „3 Männer nur mit Gitarre“. Dahinter verbergen sich die in der Liedermacher- und Kabarettszene bekannten Gesichter vom Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr. Sie kommen am Samstag, 25. Mai, in die Schmutterhalle nach Asbach-Bäumenheim auf Einladung des örtlichen Kulturclubs „Original 82“.

Nach dem Erstlingswerk „G’schicht von den 3 Männern“ waren Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr jetzt wieder soweit, im Tonstudio Ihre Köpfe erneut zusammen zu stecken. Der Bleistift wurde gespitzt, die Gitarren wurden umgeschnallt und schon ging es los. Bei „Oana muass ja macha“ bleiben sich Steff, Roland und Michi in ihrer Art und ihren Liedtexten treu – erfrischend lustig, sympathisch echt und manchmal auch mal boarisch ernst. Dabei legten sie viel Wert auf ausdrucksvolle Stimmen mit rundem und harmonischem Chorgesang – nur begleitet von Akustikgitarre, manchmal auch Mundharmonika und Trompete.

Das Gesamtwerk fügt sich geschmeidig ineinander. Bei jedem Livekonzert sprühen die „3 Männer“ vor purer Spielfreude mit spontanem Witz. Neben vielen frischen Werken aus dem neuen Studioalbum, schaffte natürlich auch das ein oder andere „Best Of“ aus den Soloprogrammen der Künstler seinen Weg mit auf die Konzertbühne, weil die einfach „dazua kearn!“. Egal ob mit oder ohne “nackte Tatsachen“ - Oana muass ja macha! (dz)

Eintrittskarten können noch bis zum Freitag, 24. Mai, erworben werden. Es gibt sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim Buchhaus Greno in der Donauwörther Reichsstraße (Telefon 0906/3377).

