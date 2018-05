vor 53 Min.

Drei Männer und ein Unfall

Betrunkene prallen mit Auto gegen Mauer

Ein 29-jähriger Erntehelfer wollte Samstagnacht seinen Rausch auf dem Fahrersitz seines Autos ausschlafen, das auf dem Firmengelände seines Arbeitgebers geparkt war. Zwei Kollegen – alle waren nicht mehr nüchtern – kamen dazu und machten diesen Plan zunichte. Wie die Polizei mitteilt, hievte der eine, ein 34-Jähriger, den 29-Jährigen auf den Rücksitz, nahm selbst auf dem Fahrersitz Platz und startete das Auto. Der andere, ein 28-Jähriger setzte sich auf den Beifahrersitz.

Die Fahrt endete nach wenigen hundert Metern an einer Mauer. Als der Wagen dagegen prallte, wurde er stark beschädigt. Der Eigentümer, der auf dem Rücksitz schlief, wachte beim Unfall auf und lieferte sich mit dem Kollegen am Steuer einen handfesten Streit, der mit einem Faustschlag in dessen Gesicht endete. Durch den Lärm wurde auch der Firmenchef aus dem Schlaf gerissen, der das Treiben vom Fenster aus beobachtete und die Polizei rief.

Die Beamten fanden schließlich den Unfallverursacher einige Meter vom Unfallort entfernt, in einem Gebüsch schlafend. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Der Eigentümer des Fahrzeugs, der sich auf dem Rücksitz befand, zog sich beim Unfall leichte Prellungen und Schürfwunden zu, der Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, bei ihm wurde neben Prellungen an Armen und Beinen eine – nicht unfallbedingte – Schwellung am Kopf festgestellt. Beide Männer wurden ins Krankenhaus Donauwörth gebracht. Der Beifahrer blieb gänzlich unverletzt.